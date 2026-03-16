Indignación tras el corte abrupto en el discurso del equipo de ‘Golden’

Lo que debía ser uno de los momentos más emotivos de la noche terminó convertido en una escena incómoda durante la ceremonia de los Premios Óscar . El equipo creativo detrás de la canción Golden, ganadora del premio a Mejor Canción Original, apenas tuvo tiempo para comenzar su discurso antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Los compositores EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park subieron al escenario visiblemente emocionados para recibir la estatuilla por el tema principal de la película animada “K-pop Demon Hunters”.

Era un momento histórico: por primera vez una canción de K-pop ganaba el Óscar a Mejor Canción Original. Sin embargo, el instante que debía quedar grabado como un triunfo pleno se vio abruptamente truncado.

EJAE comenzó el discurso agradeciendo el reconocimiento y celebrando el trabajo del equipo. Pero cuando otro de los compositores tomó el micrófono para continuar con las palabras de agradecimiento, la transmisión fue cortada repentinamente para dar paso a una pausa comercial. El público en casa quedó sin escuchar el final del mensaje.

La interrupción no tardó en generar reacciones. En redes sociales, numerosos espectadores expresaron su molestia al considerar que el equipo merecía terminar su discurso, especialmente después de alcanzar un logro sin precedentes para la música coreana.

Otros comentarios señalaron que el momento que muchos esperan, no deben ser reducidos o interrumpidos por cuestiones de tiempo televisivo.

Más allá del incidente, el triunfo de Golden confirma el impacto global del fenómeno cultural que rodea a K-pop Warriors. La película, distribuida por Netflix, ya había batido récords antes de la gala al convertirse en la producción más vista en la historia de la plataforma, con más de 325 millones de visualizaciones.

La cinta también se llevó el premio a Mejor Largometraje de Animación, consolidando una noche histórica para el proyecto.