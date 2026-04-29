‘Gringo Man’ acusa a Los Rabanes y Emilio Estefan Jr. por presunto plagio

El músico panameño Jaime Davidson, mejor conocido como ‘Gringo Man’, demandó recientemente tanto al reconocido compositor Emilio Estefan Jr. como a la banda de rock panameña Los Rabanes en la justicia estadounidense por una presunta utilización, sin su permiso, de su tema musical ‘Donde Lo Conseguiste’ (1992) en una de las canciones más icónicas del grupo, ‘Señorita a mí me gusta su style’.

De acuerdo con el documento de la demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida el pasado 6 de abril, Davidson señaló que la apropiación por parte de Los Rabanes constaría del uso de diversos elementos de su tema original, como la estructura del coro y la colocación rítmica, que habrían sido replicados en la canción del grupo.

Asimismo, el demandante fundamenta su acusación en que los miembros de la agrupación “admitieron explícitamente haber utilizado su obra como un supuesto ‘tributo’”, lo que —según él— confirmaría que Los Rabanes tuvieron acceso a la composición original antes de crear su éxito. Davidson también alegó que los demandados nunca obtuvieron una licencia, no le otorgaron crédito como autor ni le han pagado regalías por la explotación comercial de la obra.

Por ello, exige tanto a Emilio Estefan Jr. como a Los Rabanes una indemnización de $10 millones. El músico también solicita el cese de la explotación de la canción, una rendición de cuentas de las ganancias generadas y el pago de daños y perjuicios por violación de derechos de autor. Además, pide la corrección de metadatos en plataformas digitales para que se le reconozca como autor.

Por el momento, Los Rabanes han preferido no emitir declaraciones sobre el proceso en curso.