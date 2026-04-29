‘Gringo Man’ acusa a Los Rabanes y Emilio Estefan Jr. por presunto plagio

El músico panameño <b>Jaime Davidson</b>, mejor conocido como <b>‘Gringo Man’</b>, demandó recientemente tanto al reconocido compositor <b>Emilio Estefan Jr.</b> como a la banda de rock panameña <b>Los Rabanes</b> en la <b>justicia estadounidense</b> por una presunta utilización, sin su permiso, de su tema musical <b>‘Donde Lo Conseguiste’ (1992)</b> en una de las canciones más icónicas del grupo, <b>‘Señorita a mí me gusta su style’</b>.De acuerdo con el <b>documento de la demanda</b>, presentada en el <b>Distrito Sur de Florida</b> el pasado <b>6 de abril</b>, Davidson señaló que la apropiación por parte de <b>Los Rabanes</b> constaría del uso de diversos elementos de su tema original, como la <b>estructura del coro</b> y la <b>colocación rítmica</b>, que habrían sido replicados en la canción del grupo.Asimismo, el demandante fundamenta su acusación en que los miembros de la agrupación '<b>admitieron explícitamente haber utilizado su obra como un supuesto ‘tributo’</b>', lo que —según él— confirmaría que <b>Los Rabanes</b> tuvieron acceso a la composición original antes de crear su éxito. Davidson también alegó que los demandados <b>nunca obtuvieron una licencia</b>, no le otorgaron <b>crédito como autor</b> ni le han pagado <b>regalías</b> por la explotación comercial de la obra.Por ello, exige tanto a <b>Emilio Estefan Jr.</b> como a <b>Los Rabanes</b> una <b>indemnización de $10 millones</b>. El músico también solicita el <b>cese de la explotación de la canción</b>, una <b>rendición de cuentas de las ganancias generadas</b> y el pago de <b>daños y perjuicios por violación de derechos de autor</b>. Además, pide la <b>corrección de metadatos en plataformas digitales</b> para que se le reconozca como autor.Por el momento, <b>Los Rabanes</b> han preferido no emitir declaraciones sobre el proceso en curso.