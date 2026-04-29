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Cobro a contenedores para jubilados genera rechazo empresarial

El sistema portuario de Panamá movilizó 9.9 millones de TEU (contenedores de 20 pies) en 2025, un crecimiento del 3.6% respecto al año anterior.
El sistema portuario de Panamá movilizó 9.9 millones de TEU (contenedores de 20 pies) en 2025, un crecimiento del 3.6% respecto al año anterior. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 29/04/2026 17:40
Gremios advierten que el cobro para financiar a jubilados con pensiones por debajo de los $600 al mes afectará la competitividad y encarecerá bienes en Panamá

El cobro propuesto al sector logístico para financiar un fondo destinado a jubilados con ingresos menores a $600 al mes genera rechazo en el sector empresarial, que advierte sobre efectos negativos en la economía y la competitividad del país.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionan el proyecto de ley 491, al considerar que introduce cargas económicas al movimiento de contenedores (TEU) sin sustento técnico ni estudios actuariales que garanticen su viabilidad.

El cuestionamiento de los gremios ocurre en un contexto en el que el sistema portuario panameño mantiene un desempeño positivo. Según la Autoridad Marítima de Panamá, el movimiento de contenedores creció 3.6% en 2025, al alcanzar 9.9 millones de TEU, lo que refleja la relevancia del sector para el comercio regional.

Según la CCIAP, la medida impacta directamente uno de los principales motores económicos del país. El gremio señala que gravar la plataforma logística no solo afecta al sector, sino que se traslada a toda la cadena productiva, con efectos en el costo de bienes esenciales.

Además, advierte que la iniciativa busca resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante decisiones aisladas que trasladan costos a sectores productivos clave, lo que puede generar distorsiones económicas y riesgos legales.

Por su parte, APEDE enfatiza que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye un pilar en la generación de empleo e inversión. La organización sostiene que aumentar los costos logísticos puede provocar pérdida de volumen de carga y desvío hacia otros mercados más competitivos.

Ambos gremios coinciden en que, aunque el objetivo de apoyar a los jubilados es legítimo, el mecanismo de financiamiento propuesto resulta contraproducente y requiere un análisis técnico integral.

También alertan sobre el impacto en la seguridad jurídica del país, al señalar posibles conflictos con contratos de concesión y el riesgo de litigios que afecten la confianza de inversionistas.

En ese contexto, la CCIAP anunció que solicitará el veto del proyecto, mientras que APEDE reiteró su disposición a participar en un diálogo que permita encontrar soluciones sostenibles para el sistema de pensiones sin comprometer la competitividad del país.

Los puntos destacados del proyecto de ley 491, presentado por la diputada, Grace Hernández:

1. Pago adicional por contenedores: El proyecto establece un cobro adicional de $1.50 por cada contenedor de 20 pies que arribe y sea procesado en los puertos panameños.
2. Apoyo directo a jubilados: Los fondos serían utilizados para beneficiar a jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, cubriendo la diferencia a través de un fideicomiso.
3. Cambio en la fuente de financiamiento: La propuesta original contemplaba destinar el 10% de las concesiones de telecomunicaciones al programa de pensiones, pero fue modificada para incluir ingresos del sector portuario.
4. Creación de un fideicomiso: El dinero recaudado sería administrado mediante un fideicomiso, con el objetivo de garantizar su uso exclusivo para mejorar las pensiones más bajas.
5. Inyección de recursos externos: Según la proponente, el modelo busca traer “dinero fresco” proveniente de la actividad internacional, sin aumentar cargas directas a los ciudadanos.
6. Impacto en miles de beneficiarios: Se estima que cerca de 95,000 panameños que reciben menos de $600 podrían verse beneficiados con esta medida.
7. Debate sobre el monto: Durante la discusión, organizaciones de jubilados respaldaron la iniciativa, pero advirtieron que $600 sigue siendo insuficiente frente al costo de vida.
8. Avanza en la Asamblea: El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión y ahora pasará a segundo debate, donde podría recibir nuevas modificaciones.
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