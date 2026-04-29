Proyecto de ley sobre sucedáneos avanza en la Asamblea Nacional

El debate surge en medio de cuestionamientos sobre la composición de ciertos productos en el mercado. Según Pineda, una parte importante de los alimentos comercializados no corresponde a su denominación tradicional.<i><b>'El 90% del queso amarillo que se vende en Panamá viene de afuera, y de ese 90%, cerca del 85% no es queso'</b></i>, aseguró.También advirtió sobre prácticas en otros productos:<i><b>'Para la gente que no vende pizza con queso, que no es queso. Para los que no venden café con leche, que no es leche'</b></i>.Estas declaraciones apuntan a una realidad que consumidores como María enfrentan a diario: productos más económicos que no siempre son lo que aparentan.