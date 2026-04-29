Proyecto de ley sobre sucedáneos avanza en la Asamblea Nacional

En un supermercado de la localidad, María vuelve a detenerse frente al refrigerador de lácteos. Sus dos hijas le piden yogurt y queso, pero ella duda. “Este está más barato... pero no sé si es lo mismo”, dice, mientras compara etiquetas que no siempre son claras.

Esa incertidumbre, que se repite en miles de hogares panameños, es el centro del debate que ahora avanza en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley 405, que busca la identificación obligatoria de productos originales, sucedáneos e imitaciones, fue aprobado en segundo debate, según informó la cuenta oficial de la Asamblea: “La propuesta busca que el consumidor conozca el producto que consume”, indicó la entidad en su cuenta de X.

La iniciativa, impulsada por el diputado, Raúl Pineda, plantea que los comercios deberán diferenciar y separar en sus estanterías los productos 100% naturales de aquellos procesados o sucedáneos.

“No más gato por liebre... Eso se acabó. Ahora todo producto deberá decirte claramente qué es, y los establecimientos tendrán que diferenciarlo en sus anaqueles”, expresó Pineda en su cuenta de Instagram.

Durante su intervención en el pleno, el diputado fue más enfático sobre el alcance de la medida:

“Con la aprobación de este proyecto de ley, por fin vamos a hacer justicia a los consumidores, que vamos a poder ir a los establecimientos y tendrán que identificar las leches y separarlas de los productos sucedáneos, jugos e imitaciones”, afirmó.

El proyecto no solo abarcaría la leche, sino también otros productos derivados:

“No solamente las leches, los quesos, los yogures y todos los productos procesados los tendrán que decir”, añadió.