La mala leche: industriales exigen más claridad en la etiqueta

La nutricionista y dietista Sara Saldarriaga es enfática en su análisis. Un sucedáneo lácteo, por definición, busca reemplazar la leche, y aunque sea fortificado con vitaminas, su base suele ser de aceites vegetales y azúcares, lo que los convierte en alimentos ultraprocesados.'Aunque se fortifiquen, nunca tendrán los mismos nutrientes que la leche, que es una fuente natural de calcio y proteína de alto valor biológico', explicó la especialista. Para ella, el consumo a largo plazo de estos productos puede traer consecuencias negativas, como el exceso de sodio, que afecta a los hipertensos, y grasas como las de soja o palma, que elevan el colesterol y los triglicéridos.Mientras tanto, para María, que busca lo mejor para sus hijas, el panorama es abrumador. Con cada paso que da en los pasillos de lácteos y refrigeradoras, se enfrenta a una decisión llena de dudas. No obstante, la nutricionista Saldarriaga le da una luz de esperanza: la clave es la educación nutricional.'El consumidor debe leer los ingredientes y la tabla nutricional. Lo ideal es optar por productos nacionales, porque suelen ser más frescos, seguros y con mejores controles de calidad. Además de ofrecer valor nutricional, apoyar la producción del país', aconseja Saldarriaga.Para las representantes de la Anaprole y el SIP, la solución es clara: la revisión de la Ley 113 de 2019, la creación de una norma armonizada para todo el etiquetado y una campaña de comunicación que enseñe a los consumidores a leer lo que compran. Hasta que eso ocurra o llegue otra alternativa, María tratará de descifrar la verdad detrás de las etiquetas. El engaño, al final, no solo se siente en el anaquel, sino también en el bolsillo y la salud de las familias panameñas.