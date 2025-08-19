La mala leche: industriales exigen más claridad en la etiqueta

María, con sus dos hijas de la mano, se detiene frente a la sección de lácteos del supermercado. En el anaquel, varios envases exhiben vasos con leche y en las neveras los quesos amarillos tipo americano son promesas de calcio. Sabe que las niñas necesitan leche por el mineral y la misma proteína, pero un dolor de cabeza conocido se aproxima. ¿Cuál de todos es el producto de leche de vaca y cuál es la que solo la imita? La pregunta de María es la misma que se hace la industria láctea nacional, que pide con urgencia la revisión de la Ley 113 de 2019, que exige a los supermercados identificar con letreros la procedencia y naturaleza de los productos alimenticios. Para las industrias, la norma se queda corta y requiere de una revisión. Aseguran que la confusión actual no solo afecta a los consumidores, sino que golpea directamente al sector lácteo panameño en general.

El problema multifactorial de los sucedáneos

Natzare Bermúdez, presidenta de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), advierte que la situación es más compleja que los letreros y los sucedáneos son parte del problema, pero no es toda la situación. Si bien la Ley 113 busca informar al consumidor, la realidad es que el problema es más profundo y severo. “El tema de los sucedáneos es parte del problema, no el problema en sí”, explicó Bermúdez a La Estrella de Panamá. “Estamos apelando a una revisión completa del sector, que incluya a productores, procesadores, sector privado y varias instancias del Gobierno”. La presidenta de Anaprole también se refirió a las distintas clases de sucedáneos en el mercado. Hay productos 100 % vegetales con grasas poco saludables como aceite de palma y otras bebidas que, si bien no son leche, usan la materia prima del producto nacional, como es el caso de las bebidas lácteas. “Hay que dejar de satanizar los sucedáneos. Lo que buscamos es claridad”, dice Melissa Miranda, directora ejecutiva del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), quien asegura que el problema central reside en la falta de una normativa clara que defina qué es un sucedáneo y qué no lo es. “La confusión va desde el nombre hasta el empaque. Si un alimento no es leche, no debe llamarse así ni usar imágenes que lleven al consumidor a pensar lo contrario, como una vaca en la etiqueta”, enfatizó. El problema del etiquetado es tan grave que muchos productos importados llegan al país con etiquetas en otros idiomas, confundiendo al consumidor, que quizás por ahorrarse algo de dinero, al igual que María, por años se inclina por el precio y no si el producto es el original. La industria nacional, que sí trabaja con leche panameña, se ve directamente afectada.

Sucedáneos: ¿alternativa o engaño nutricional?