Magistrado Juncá rechaza las nuevas restricciones a candidatos independientes

Las reformas aprobadas por la CNRE incluyen la fijación del 31 de agosto del año previo a las elecciones como fecha límite para que los precandidatos reúnan las firmas de respaldo. El requisito se establece en un mínimo equivalente al 3% de los votos válidos de la última elección, ajustado según el cargo y la circunscripción.Para la candidatura presidencial, esta cifra asciende a 68,255 firmas, el mismo número que exigirá la ley para la constitución de un nuevo partido político. Y, se avaló avaló que cualquier militante que respalde a un aspirante por libre postulación será considerado como renunciante automático a su partido.