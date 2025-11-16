Petro defiende el bombardeo en el que murieron siete menores y rechaza las comparaciones con Gaza

La confirmación ayer de la Defensoría del Pueblo y de Medicina Legal sobre la muerte de cuatro niñas y tres niños en esa operación en el Guaviare recrudeció las críticas de la oposición contra Petro, una de las voces latinoamericanas más duras contra la guerra en Gaza y los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que supuestamente traficaban droga.<i><b>'No hay ninguna diferencia entre los 7 niños muertos por los bombardeos oficiales en el Guaviare, los miles de inocentes sacrificados por el fuego israelí genocida en Gaza y los tripulantes asesinados de las lanchas hundidas por el aplastante fuego nuclear de la flota naval de Estados Unidos en el Caribe venezolano',</b></i> criticó hoy en redes sociales el expresidente Ernesto Samper (1994-1998).Samper agregó que <i><b>'los bombardeos indiscriminados, sin establecer previamente los posibles daños a la población civil -especialmente cuando se trata de niños- están absolutamente prohibidos'</b></i> por el DIH.