Resultados en Chile apuntan a una segunda vuelta entre Jara y Kast

El segundo lugar por detrás de Jara, según las encuestas, sería para el ultraderechista José Antonio Kast, líder de la ultraderecha clásica chilena; seguido muy de cerca por la extrema derecha más vociferante y radical de Johannes Kaiser.Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos de extrema tan competitivos que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).En cuarta posición quedaría la abanderada de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei que, si bien comenzó liderando las encuestas, ha ido desplomándose de las preferencias electorales.