La mala leche en el anaquel: el engaño que golpea la producción local

La voz de alerta sobre este boicot de los productos panameños fue alzada por la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), el pasado 31 de julio. Aunque la narrativa principal apunta a las importaciones desmedidas, el problema tiene raíces más profundas. No solo son las importadoras extranjeras las que están compitiendo con el campesino panameño que se despierta en horas de la madrugada a ordeñar sus vacas y llenar los garrafones que terminarán en las procesadoras locales para elaboración de una gama de productos como quesos, leches enlatadas, yogur, helados y demás.En el país la presencia de sucedáneos lácteos no es nueva. En 2017, Panamá suspendió la importación de la marca 'Pura Vida', del peruano Grupo Gloria, debido a que su etiquetado no cumplía con las normas de alimentos preenvasados. El producto ofrecido en los anaqueles panameños desde 2014 se ofrecía como 'leche evaporada', cuando era un 'alimento lácteo evaporado modificado'. La acción de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, hoy, Agencia Panameña de Alimentos, llevó al gigante peruano a reconocer que no se trataba de leche sino una mezcla, y que para mantener presencia en el país retiró el producto, con la promesa de adecuar su etiquetado a las exigencias del país.El consumo per cápita de productos lácteos en Panamá es de aproximadamente 120 litros por persona al año. Sin embargo, este consumo se encuentra por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere un consumo de 150-160 litros anuales. Además, la ganadería local obtiene alrededor de 180 millones de litros de leche al año, mientras que la demanda es de 480 millones de litros, incluyendo leche fluida y productos lácteos importados.Por su parte, Julián González Chea, de la Asociación de Productores de Ganado Lechero (Aprogalpa), es de la opinión de que las importaciones están desmedidas. 'Aunque algunos lo vean como proteccionismo, nosotros lo consideramos una medida necesaria para salvaguardar la producción nacional, que es el sustento del sector rural del país. No somos una cifra grande en el PIB, pero sí somos un pilar socioeconómico'.'Hay productos sucedáneos importados que nos golpean, pero también la industria nacional que, en reacción a esa competencia, ha comenzado a producir sus propios sucedáneos. Esto está ocurriendo en productos como los quesos para pizza y las leches evaporadas. Al añadir grasa vegetal a un producto lácteo, este deja de serlo, perdiendo valor nutricional. Estos productos imitan al queso o la leche y se venden más baratos, desplazando la leche genuina.', denunció el ganadero.