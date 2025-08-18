La mala leche del anaquel: ahora la trampa viene de casa

El impacto de esta práctica es grave para los ganaderos. Mientras la industria busca soluciones a la crisis con Nestlé y las importaciones, una parte del problema está dentro de sus propios socios comerciales. La producción de sucedáneos por parte de las procesadoras panameñas reduce la necesidad de comprar leche grado C, afectando a miles de pequeños productores que ven amenazado su sustento.El desafío, como bien lo señalan expertos y asociaciones, es doble: regulatorio y educativo. Si bien es cierto que la ley está en vigor, la falta de una campaña masiva de información por parte de las autoridades, deja al consumidor a merced del <i>marketing.</i>