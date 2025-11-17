El proyecto integral de residuos costará cerca de $300 millones, financiados únicamente con la tasa de aseo. 'La recaudación ha sido un fracaso hasta ahora. La alcaldía no tenía acceso a la información total porque la empresa alegaba una relación privada con ENSA. Eso no tiene fundamento', dijo.La alcaldía asumirá directamente la cobranza a partir del 19 de enero y creará un fideicomiso para garantizar transparencia y confianza a las empresas.San Miguelito recauda entre $13 y $18 millones al año, cifras que aún son insuficientes, pero que —según Hernández— han mejorado por la 'credibilidad alcanzada'.