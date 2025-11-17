Entre Washington y Pekín, el coqueteo de los diputados independientes

Según Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), en la visita al país asiático serán recibidos por el presidente de la cámara de diputados de Taiwán, tendrán reuniones con parlamentarios de este país así como empresas, para fomentar la cooperación económica entre ambos países. Taiwán es un tema delicado para Pekín, que consdiera a la isla una provincia rebelde y parte de su territorio. En ese contexto, el Gobierno salió al paso señalando que el viaje no tiene que ver con alguna agenda del Ejecutivo,Al respecto, Cedeño aclaró a La Estrella de Panamá que, aunque Panamá ya no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, se mantienen las comerciales y recalcó la existencia de un Tratado de Libre Comercio. La Decana consultó a la exdiputada independiente, Ana Matilde Gómez y mentora política del ahora dirigente de Vamos, Gabriel Silva, sobre la reciente oleada de viajes anunciados por varios miembros de la Asamblea. A su juicio, estas invitaciones solo tienen sentido si guardan una relación directa con las funciones legislativas. En este caso —advirtió— espera que así sea, porque cualquier desplazamiento oficial debe traducirse en un beneficio real y concreto para el país.Y es que la Guerra Fría entre chinos y estadounidenses, parece haberse colado también entre los pasillos municipales al mando de independientes.En el caso de Vamos, mientras figuras como el alcalde de La Villa de Los Santos, Raúl Montenegro, realizan viajes invitados por China a la Escuela de Negocios de Shangai; al mismo tiempo en San Miguelito, se estrecha las conexiones entre la coalición y el gobierno de los Estados Unidos, donde la cooperación, no se quedan solo en los viajes. Anteriormente, el embajador estadounidense sostuvo una reunión con autoridades de seguridad de San Miguelito, junto a la alcaldesa de este distrito, Irma Hernández, la diputada Brenes y otros líderes locales, donde oficialmente se trató temas de seguridad comunitaria enfocada en frenar el crimen organizado.Un asunto de primer orden para Washington, que mantiene un masivo despliegue militar en el Caribe con bombardeos sobre lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico y que genera temores en la región sobre una escalada bélica. El aumento de la tensión Pekín-Washington, coincide con una batalla de reuniones entre políticos y autoridades electas. La Estrella de Panamá conoció sobre varias reuniones entre diputados y diplomáticos de China y Estados Unidos. En el caso de Vamos, varios de sus diputados han expresado en privado su respaldo a Washington.El líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, que se encuentra viviendo en Estados Unidos, se ha mantenido al margen del asunto.Vázquez fue uno de los firmantes de la declaratoria que rechazó el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Un polémico que ha sido acusado de 'permitir' establecer instalaciones militares en Panamá, algo que el gobierno niega.Luego de esa firma, a varios políticos y diputados les fueron retiradas sus visas a Estados Unidos. En el caso de Vásquez, mantiene intacta su visa y, además, toma clases en la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del país norteamericano.En medio de este tablero geopolítico donde Panamá vuelve a convertirse en pieza codiciada, los movimientos de la bancada independiente apuntan a que, más allá de los discursos de autonomía política, las potencias siguen teniendo un peso decisivo en el quehacer local.