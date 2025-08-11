Sector lechero panameño, en riesgo por importación de productos y sucedáneos

En sintonía con las preocupaciones de Anaprole, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, expresó la semana pasada su propia inquietud por la crisis lechera del país. La Anagan atribuye el problema al cierre paulatino de cupos de acopio de leche por parte de la empresa Nestlé en sus distintas rutas.Nestlé Panamá, por su parte, informó que, a partir del 7 de agosto, durante el periodo de menor frecuencia de producción, dejaría de comprar leche a 320 productores en la región de Azuero y la provincia de Chiriquí. La compañía explicó que esta medida está condicionada a la evolución de la demanda y a las dinámicas del mercado local. Aclararon que no representa un retiro de su presencia en Panamá ni pone en riesgo el abastecimiento de sus productos. El objetivo de la medida, según Nestlé, es proteger la continuidad de su fábrica en Natá de los Caballeros, la cual emplea a más de 300 familias.Los ganaderos de Anagan, al igual que Anaprole, consideran que estas acciones son una consecuencia de la 'entrada masiva de materia prima láctea importada y productos sucedáneos que no son leche', que están desplazando la producción nacional y ponen en riesgo el sustento de miles de familias.Ante este escenario, la Anagan hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que implementen medidas concretas, tales como: 1) Establecer aranceles y cupos limitados, 2) Restringir la entrada de productos sucedáneos, 3) Promover activamente el consumo de productos lácteos nacionales, y 4) Fijar un precio base para la leche de los ganaderos.El objetivo de estas sugerencias es, según el gremio ganadero, asegurar la viabilidad de la actividad lechera y evitar el 'colapso de la economía rural'. Ambas asociaciones coinciden en que la solución requiere un diálogo abierto con el Gobierno y un compromiso de toda la cadena de valor para mejorar la competitividad, mientras el consumidor juega un papel fundamental al elegir productos nacionales.