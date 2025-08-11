Sector lechero panameño, en riesgo por importación de productos y sucedáneos

La Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), conformada por nueve de las mayores empresas procesadoras de lácteos en Panamá, manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el sector lechero del país. La asociación advirtió que la industria está “fuertemente afectada por las desmedidas importaciones de productos lácteos y sucedáneos que desplazan a la producción local”. Advierten de que esta situación no solo afecta los ingresos de los productores locales, sino que también debilita la estabilidad de toda la cadena de valor, poniendo en riesgo más de 15.000 empleos que genera el sector en el país. La Anaprole revela que el valor de las importaciones de lácteos de distintos orígenes creció “más de $100 millones al cierre de 2024”. Esta competencia se distingue por un “esquema flexible y sin el compromiso de impulsar la producción nacional”. La presidenta de Anaprole, Natsare Bermúdez, en una conversación con La Estrella de Panamá, explicó que aunque el consumo de lácteos en Panamá se mantiene estable entre 110 y 115 litros por persona al año (incluyendo productos locales e importados), se está observando un preocupante desplazamiento: “cada vez menos producto nacional y más producto importado”. La asociación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que promueva y articule medidas que permitan la sostenibilidad y rentabilidad del sector lácteo local, garantizando el consumo de productos panameños y la soberanía alimentaria del país. La Anaprole afirmó que seguirá buscando “todas las alternativas que permitan mitigar la disminución de la compra de leche”.

Desventajas competitivas y el impacto en la producción local

Una de las principales preocupaciones de Anaprole es la desventaja competitiva que enfrenta la producción nacional frente a los productos importados. La asociación destaca que los productos lácteos provenientes de Estados Unidos son “en promedio un 30 % más baratos de producir”, debido a los subsidios que se otorgan a los productores en ese país. Esta situación se agrava con el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos, que contempla la reducción de aranceles en el mercado de lácteos para el año 2028. Bermúdez detalló que esta situación se refleja en productos específicos como el queso mozzarella y que también hay una fuerte competencia de sucedáneos, particularmente en el caso de la leche evaporada. Estos sucedáneos, explicó, no están hechos 100 % a base de leche, sino que contienen grasas vegetales que, aunque se consideran alimentos, carecen del mismo valor nutricional que la leche panameña. La presidenta de Anaprole destacó la importancia de que los consumidores lean las etiquetas para comparar productos de manera justa, y asegurarse de que estén comprando lácteos y no sucedáneos. Además de los subsidios, Bermúdez dijo que Panamá tiene un alto estándar de calidad y normativa para la producción de leche. En el país, los productores deben sacrificar animales enfermos, mientras que en otras naciones se les vacuna y se mantiene su producción. Esto, si bien garantiza un producto de alta calidad, también eleva los costos para el productor local. La presidenta de Anaprole hizo un llamado a la población a entender que al comprar un lácteo panameño, no solo están consumiendo un producto de alta calidad, sino que también están apoyando la economía rural, generan empleo directo e indirecto y contribuyen a la paz social al evitar la migración desorganizada a la ciudad.

El llamado de la Anagan y la situación de Nestlé