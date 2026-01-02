IDAAN garantiza agua potable en Azuero para el desfile de las Mil Polleras

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que el proceso de desinfección de las líneas de conducción de agua potable que abastecen a la Villa de Los Santos, Las Tablas y Guararé avanza a buen ritmo, lo que permitirá garantizar el suministro durante el desfile de las Mil Polleras, programado para el próximo sábado 17 de enero.

Durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, Villarreal aseguró que todo el sistema estará operativo para las personas que asistan al evento, el cual ya cuenta con más de 80 delegaciones confirmadas.

La situación del agua potable en estas comunidades se mantiene comprometida desde hace más de siete meses, debido a una crisis en la calidad del agua de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos. El problema se originó por la alta contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento de la región.

Como medida de contingencia, el IDAAN activó el pasado 1 de enero la contratación, suministro e instalación de dos plantas potabilizadoras modulares, con una inversión total de 4.5 millones de dólares, para reforzar la producción de agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos.

Las unidades modulares, diseñadas para operar bajo condiciones extremas de turbiedad y contaminación, se integrarán a las plantas Roberto Reyna y Rufina Alfaro, permitiendo compensar y aumentar la capacidad de tratamiento mientras se ejecutan trabajos de recuperación estructural en ambas infraestructuras.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la crisis se originó por el vertido de desechos porcinos, aguas residuales sin tratamiento, uso indiscriminado de agroquímicos y la deforestación de las cuencas, factores que elevaron la carga orgánica y microbiológica del agua cruda.

Desde mayo de 2025, la región ha operado bajo medidas de contingencia y restricciones, sin lograr una recuperación sostenida del sistema.