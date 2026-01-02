IDAAN garantiza agua potable en Azuero para el desfile de las Mil Polleras

<b>El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que el proceso de desinfección de las líneas de conducción de agua potable que abastecen a la Villa de Los Santos, Las Tablas y Guararé avanza a buen ritmo</b>, lo que permitirá garantizar el suministro durante el desfile de las Mil Polleras, programado para el próximo <b>sábado 17 de enero</b>.Durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, Villarreal aseguró que <b>todo el sistema estará operativo para las personas que asistan al evento</b>, el cual ya cuenta con <b>más de 80 delegaciones confirmadas</b>.La situación del agua potable en estas comunidades se mantiene comprometida desde hace <b>más de siete meses</b>, debido a una <b>crisis en la calidad del agua</b> de las plantas potabilizadoras <b>Roberto Reyna</b>, en Chitré, y <b>Rufina Alfaro</b>, en la provincia de Los Santos. El problema se originó por la <b>alta contaminación de los ríos La Villa y Estibaná</b>, principales fuentes de abastecimiento de la región.Como medida de contingencia, el <b>IDAAN activó el pasado 1 de enero la contratación, suministro e instalación de dos plantas potabilizadoras modulares</b>, con una inversión total de <b>4.5 millones de dólares</b>, para reforzar la producción de agua potable en las provincias de <b>Herrera y Los Santos</b>.Las unidades modulares, diseñadas para operar bajo <b>condiciones extremas de turbiedad y contaminación</b>, se integrarán a las plantas Roberto Reyna y Rufina Alfaro, permitiendo <b>compensar y aumentar la capacidad de tratamiento</b> mientras se ejecutan trabajos de recuperación estructural en ambas infraestructuras.De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la crisis se originó por el <b>vertido de desechos porcinos, aguas residuales sin tratamiento, uso indiscriminado de agroquímicos y la deforestación de las cuencas</b>, factores que elevaron la carga orgánica y microbiológica del agua cruda. Desde mayo de 2025, la región ha operado bajo <b>medidas de contingencia y restricciones</b>, sin lograr una recuperación sostenida del sistema.