IMA anuncia proyecto ‘Proteínas panameñas’ y nuevas Tiendas del Pueblo en 2026

Tiendas del Pueblo ofrecerán alimentos con alto valor proteico, anunció Nilo Murillo.
IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/01/2026 13:07
Carne, pollo, cerdo y huevos se venderán directamente del productor al consumidor, informó el IMA.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció que para el año 2026 se pondrá en marcha el proyecto denominado “Proteínas Panameñas”, el cual arrancará en las Tiendas del Pueblo en distintos puntos del país.

En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, Murillo explicó que estas tiendas ofrecerán productos cárnicos como pollo, carne de res, cerdo y huevos, con el objetivo de llevar alimentos con mayor valor proteico directamente del productor al consumidor.

El funcionario destacó que este modelo permitirá reducir intermediarios, lo que se traducirá en ahorro de tiempo y dinero para los productores, además de garantizar un flujo comercial más eficiente y precios más accesibles para los consumidores.

Murillo señaló que el proyecto busca fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de la población a alimentos de calidad, al tiempo que impulsa el desarrollo del sector agropecuario.

Mulino anuncia apertura de nuevas tiendas del IMA en cuatro distritos del país

Durante su discurso este 2 de enero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que en 2026 el IMA abrirá nuevas tiendas en Río Hato, Las Tablas, Aguadulce y Cañazas.

El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que la apertura de estas nuevas tiendas forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria y facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

