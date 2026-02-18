José Balcázar es elegido presidente interino de Perú tras destitución de José Jerí

El congresista José María Balcázar, de 83 años, fue elegido la noche de este 18 de febrero como nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, por lo que asumirá la Presidencia interina del Perú tras la destitución, el pasado 17 de febrero, de José Jerí.

“Con 60 votos, el congresista José María Balcázar ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú”, indicó el Congreso en la red social X.

Balcázar asume la presidencia ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El izquierdista Balcázar se impuso en la segunda vuelta de la votación parlamentaria convocada para escoger al reemplazo de Jerí, quien fue removido del cargo en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción.

Las acusaciones contra Jerí incluyen supuestas reuniones clandestinas con empresarios chinos y denuncias sobre la contratación irregular de personal para la Presidencia.

En la votación definitiva, el nuevo mandatario interino obtuvo 60 votos, mientras que su contendora, María del Carmen Alva, alcanzó 46 respaldos.

Balcázar estará en el poder del Ejecutivo peruano hasta este 28 de julio cuando tomará posesión el nuevo presidente electo.

Las elecciones en el país suramericano se efectuarán este 12 de abril y hasta la fecha no se vislumbra una candidatura fuerte entre los diferentes partidos políticos.

Jerí, quien estuvo en el cargo por 130 días, fue el séptimo mandatario que ha tenido el país suramericano.

Desde 2016 en Perú se vive una crisis institucional debido a los choques permanentes de los órganos del Estado, especialmente entre un Parlamento beligerante y un Ejecutivo débil debido a la fragmentación partidaria.