Perú sin presidente: Congreso elige reemplazo de José Jerí en plena campaña electoral

Tras la destitución del presidente peruano José Jerí, el Perú amaneció este miércoles 18 de febrero con una quiniela de cuatro posibles sucesores. Todos ellos son miembros del Congreso de la República, que elegirá en una sesión especial a las 6:00 p.m. (hora de Lima) al reemplazo del mandatario, apartado del cargo en medio de un presunto caso de corrupción.

La Presidencia de la República del Perú podría recaer en cuatro congresistas: dos de derecha y dos de izquierda. Estos serían los posibles candidatos a asumir la jefatura del Estado en medio de la actual crisis política en Perú.

María del Carmen Alva: Abogada de 58 años y militante del partido Acción Popular, una formación que ha ocupado la Presidencia del Perú en varias ocasiones con los gobiernos de su fundador, Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985). De esta agrupación también formó parte Valentín Paniagua, quien asumió la Presidencia de transición tras la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Héctor Acuña: Hermano del candidato presidencial César Acuña. Fue elegido por las listas del partido Alianza para el Progreso, aunque posteriormente se apartó de esa bancada y se integró a otras agrupaciones, hasta unirse a Honor y Democracia, conformada por altos militares en retiro.

Edgar Reymundo: Sociólogo y dirigente vinculado a la izquierda política. Ha integrado coaliciones como Izquierda Unida y actualmente milita en Juntos por el Perú. Protagonizó recientemente una polémica al admitir —sin saber que tenía el micrófono encendido— que desconocía el tema que estaba votando durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, en la que se discutía la autorización para investigar a la congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso.

José Balcázar: Exmagistrado y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Llegó al Congreso por el partido Perú Libre, la agrupación con la que el expresidente Pedro Castillo ganó las elecciones en 2021. Tiene 83 años.