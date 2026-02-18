Perú sin presidente: Congreso elige reemplazo de José Jerí en plena campaña electoral

El presidente <b>José Jerí</b> fue apartado de sus funciones en el Ejecutivo tras un escándalo relacionado con presuntas reuniones clandestinas con empresarios chinos. Su salida evidencia el peso del <b>Congreso peruano frente al Ejecutivo</b> y abre un nuevo episodio de <b>inestabilidad política en Perú</b>, a solo dos meses de las <b>elecciones presidenciales 2026</b>.El analista político <b>César Campos</b>, en declaraciones a <b>Latina Televisión</b>, señaló que la crisis afecta directamente el clima electoral.'No es que afecte normativamente a los comicios, pero sí hay desazón e incertidumbre política. Esto puede debilitar el proceso electoral y las campañas. En estos días, lo único que han discutido los candidatos a la Presidencia es la situación del señor Jerí; no han expuesto sus programas de gobierno', afirmó.Campos no descartó un aumento de los votos nulos o en blanco en los próximos comicios, en medio del creciente distanciamiento ciudadano respecto a sus representantes.Los peruanos deberán elegir entre <b>36 candidatos presidenciales</b> el próximo <b>12 de abril</b>, fecha prevista para la primera vuelta de las <b>elecciones generales en Perú</b>. Entre los aspirantes figuran el exalcalde de Lima <b>Rafael López Aliaga</b>, el líder de <b>Perú Libre, Vladimir Cerrón</b>, y <b><a href="/tag/-/meta/keiko-fujimori">Keiko Fujimori</a></b>, hija del expresidente Alberto Fujimori.