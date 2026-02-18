  1. Inicio
Perú sin presidente: Congreso elige reemplazo de José Jerí en plena campaña electoral

La votación para elegir al próximo presidente o presidenta de Perú se prevé a las 6:00 pm.
Por
José Vilar
  • 18/02/2026 12:37
El Congreso de la República del Perú definirá este 18 de febrero al sucesor de José Jerí, destituido por un presunto caso de corrupción, en medio de un clima de incertidumbre política a pocas semanas de las elecciones presidenciales

Tras la destitución del presidente peruano José Jerí, el Perú amaneció este miércoles 18 de febrero con una quiniela de cuatro posibles sucesores. Todos ellos son miembros del Congreso de la República, que elegirá en una sesión especial a las 6:00 p.m. (hora de Lima) al reemplazo del mandatario, apartado del cargo en medio de un presunto caso de corrupción.

La Presidencia de la República del Perú podría recaer en cuatro congresistas: dos de derecha y dos de izquierda. Estos serían los posibles candidatos a asumir la jefatura del Estado en medio de la actual crisis política en Perú.

María del Carmen Alva: Abogada de 58 años y militante del partido Acción Popular, una formación que ha ocupado la Presidencia del Perú en varias ocasiones con los gobiernos de su fundador, Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985). De esta agrupación también formó parte Valentín Paniagua, quien asumió la Presidencia de transición tras la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Héctor Acuña: Hermano del candidato presidencial César Acuña. Fue elegido por las listas del partido Alianza para el Progreso, aunque posteriormente se apartó de esa bancada y se integró a otras agrupaciones, hasta unirse a Honor y Democracia, conformada por altos militares en retiro.

Edgar Reymundo: Sociólogo y dirigente vinculado a la izquierda política. Ha integrado coaliciones como Izquierda Unida y actualmente milita en Juntos por el Perú. Protagonizó recientemente una polémica al admitir —sin saber que tenía el micrófono encendido— que desconocía el tema que estaba votando durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, en la que se discutía la autorización para investigar a la congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso.

José Balcázar: Exmagistrado y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Llegó al Congreso por el partido Perú Libre, la agrupación con la que el expresidente Pedro Castillo ganó las elecciones en 2021. Tiene 83 años.

El contexto

El presidente José Jerí fue apartado de sus funciones en el Ejecutivo tras un escándalo relacionado con presuntas reuniones clandestinas con empresarios chinos. Su salida evidencia el peso del Congreso peruano frente al Ejecutivo y abre un nuevo episodio de inestabilidad política en Perú, a solo dos meses de las elecciones presidenciales 2026.

El analista político César Campos, en declaraciones a Latina Televisión, señaló que la crisis afecta directamente el clima electoral.

“No es que afecte normativamente a los comicios, pero sí hay desazón e incertidumbre política. Esto puede debilitar el proceso electoral y las campañas. En estos días, lo único que han discutido los candidatos a la Presidencia es la situación del señor Jerí; no han expuesto sus programas de gobierno”, afirmó.

Campos no descartó un aumento de los votos nulos o en blanco en los próximos comicios, en medio del creciente distanciamiento ciudadano respecto a sus representantes.

Los peruanos deberán elegir entre 36 candidatos presidenciales el próximo 12 de abril, fecha prevista para la primera vuelta de las elecciones generales en Perú. Entre los aspirantes figuran el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.

