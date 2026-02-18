Panamá bajo la lupa por crisis en libertad sindical y empleo informal, según la OIT

Uno de los ejes más críticos del informe se centra en la aplicación del <b>Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical.</b> La Comisión ha tomado nota con alarma de denuncias que apuntan a una política sistemática de criminalización y persecución contra el sindicalismo panameño. El caso del <b><a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) </a></b>es emblemático en este sentido. Las alegaciones presentadas ante el organismo internacional detallan una estrategia de<b> 'asfixia económica' </b>ejecutada mediante la Resolución Ministerial núm. DM-063-2025, la cual desvía el manejo de las cuotas sindicales hacia instancias gubernamentales, interfiriendo directamente en la autonomía financiera de la organización. Este escenario se agrava con informes de detenciones de dirigentes y una represión sostenida durante las huelgas docentes de 2025, donde el ejercicio del derecho a la protesta por temas de seguridad social terminó en detenciones arbitrarias y el reemplazo masivo de educadores. Para la OIT, <b>estas acciones no solo vulneran el derecho de asociación, sino que erosionan los pilares de la democracia laboral en el país.</b>