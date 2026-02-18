¡Locura millonaria! Logan Paul vende su carta Pokémon por 16 millones de dólares y rompe todos los récords

El influencer, celebridad de internet y luchador profesional Logan Paul ha causado revuelo en el mundo del coleccionismo tras vender una carta Pikachu Illustrator por más de 16,4 millones de dólares, marcando un récord histórico en subastas para cartas coleccionables.

Esta pieza legendaria, considerada una de las cartas más exclusivas del Pokémon Trading Card Game, fue adjudicada después de 41 días de intensa puja en Goldin Auctions y ahora se ubica como la carta de juego más cara jamás vendida en una subasta pública.

Paul, quien había adquirido previamente la carta por aproximadamente $5,275 millones en 2021, logró prácticamente triplicar su inversión, consolidándose como una figura influyente en el mundo del coleccionismo de alto nivel.

La venta no solo supera las expectativas del mercado, sino que también pone a la carta Pikachu Illustrator como un verdadero tesoro para entusiastas y coleccionistas de artículos raros alrededor del mundo.