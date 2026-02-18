Organización panameña cuestiona Junta de Paz de Trump

La organización sostiene que la iniciativa desborda el marco del sistema de <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a></b> y cuestiona la participación de países que aceptaron formar parte de la Junta. Además, recalca que <b>ninguna decisión sobre un territorio puede prosperar sin el consentimiento de su población</b>.En su declaración, <b>Copasolpa</b> expresa respaldo al derecho del pueblo palestino a la libre determinación y rechaza cualquier mecanismo que, a su juicio, desconozca su soberanía.