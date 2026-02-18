  1. Inicio
Organización panameña cuestiona Junta de Paz de Trump

Algunos de los integrantes de la Junta Directiva citados por The Guardian son el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; Jared Kushner; el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el exprimer ministro británico Tony Blair.
Por
Mileika Lasso
  • 18/02/2026 14:56
El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina denuncia que la iniciativa concentra poder vitalicio y excluye al pueblo palestino

El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (Copasolpa) condenó la creación de una denominada “Junta de Paz” impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que concentra atribuciones “autocráticas y vitalicias” en su figura y deja por fuera la voluntad del pueblo palestino.

En un comunicado fechado este miércoles 18 de febrero, la organización sostiene que la instancia surgió en el contexto del alto el fuego en Gaza, pero advierte que su carta constitutiva no menciona expresamente ese territorio y otorga amplios poderes a su presidente, incluido el veto sobre todas las decisiones y la facultad de designar a su sucesor.

Según el pronunciamiento, el acceso a la Junta se realiza por invitación y contempla aportes económicos de alto monto por parte de miembros permanentes. El comunicado cita al diario británico The Guardian, que describió la iniciativa como un “club de pago por juego”.

Entre los integrantes de la Junta Directiva citados por el diario británico figuran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; Jared Kushner; el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el exprimer ministro británico Tony Blair.

El documento también menciona la conformación de una Junta Ejecutiva de Gaza con participación de representantes de Turquía y Catar, así como de empresarios del sector inmobiliario. Para Copasolpa, esta estructura revela intereses económicos y especulativos sobre el territorio gazatí, destacan a través de su comunicado de prensa.

La organización sostiene que la iniciativa desborda el marco del sistema de Naciones Unidas y cuestiona la participación de países que aceptaron formar parte de la Junta. Además, recalca que ninguna decisión sobre un territorio puede prosperar sin el consentimiento de su población.

En su declaración, Copasolpa expresa respaldo al derecho del pueblo palestino a la libre determinación y rechaza cualquier mecanismo que, a su juicio, desconozca su soberanía.

