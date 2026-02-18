Organización panameña cuestiona Junta de Paz de Trump

El Comité Panameño de Solidaridad con Palestina (Copasolpa) condenó la creación de una denominada “Junta de Paz” impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que concentra atribuciones “autocráticas y vitalicias” en su figura y deja por fuera la voluntad del pueblo palestino.

En un comunicado fechado este miércoles 18 de febrero, la organización sostiene que la instancia surgió en el contexto del alto el fuego en Gaza, pero advierte que su carta constitutiva no menciona expresamente ese territorio y otorga amplios poderes a su presidente, incluido el veto sobre todas las decisiones y la facultad de designar a su sucesor.

Según el pronunciamiento, el acceso a la Junta se realiza por invitación y contempla aportes económicos de alto monto por parte de miembros permanentes. El comunicado cita al diario británico The Guardian, que describió la iniciativa como un “club de pago por juego”.