Human Rights Watch exige destituir a Tarek William Saab y desmantelar el aparato represivo chavista en Venezuela

<b>La organización internacional Human Rights Watch (HRW) </b>exigió este miércoles 18 de febrero la destitución del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, reveló <b>EVTV Miami</b>.Además, la organización pidió el desmantelamiento del 'aparato represivo' construido durante décadas por el chavismo, el cual fue liderado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro junto a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.La oenegé insistió, según <b>EVTV Miami</b>, a Delcy Rodríguez a emprender reformas profundas para evitar lo que calificó como una 'transición simulada'. Según HRW, liberar a algunos detenidos no es suficiente si permanecen intactos los mecanismos legales e institucionales utilizados para perseguir a opositores y críticos del gobierno.Para la organización no gubernamental Foro Penal, hasta este 9 de febrero permanecían detenidas en Venezuela 644 personas por motivos políticos, de las cuales 564 son hombres y 80 mujeres.En tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aplazó el segundo debate del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, iniciativa que busca beneficiar a procesados y condenados desde 1999. El oficialismo sostiene que en el país no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos.'Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales', afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.Entre las exigencias planteadas por la organización destacan la remoción inmediata de Saab del Ministerio Público y la renovación del Consejo Nacional Electoral.También se solicitó la derogación de leyes que, según HRW, han servido para violar sistemáticamente los derechos humanos y restringir la participación política en Venezuela.