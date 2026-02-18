Human Rights Watch exige destituir a Tarek William Saab y desmantelar el aparato represivo chavista en Venezuela

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) exigió este miércoles 18 de febrero la destitución del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, reveló EVTV Miami.

Además, la organización pidió el desmantelamiento del “aparato represivo” construido durante décadas por el chavismo, el cual fue liderado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro junto a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

La oenegé insistió, según EVTV Miami, a Delcy Rodríguez a emprender reformas profundas para evitar lo que calificó como una “transición simulada”.

Según HRW, liberar a algunos detenidos no es suficiente si permanecen intactos los mecanismos legales e institucionales utilizados para perseguir a opositores y críticos del gobierno.

Para la organización no gubernamental Foro Penal, hasta este 9 de febrero permanecían detenidas en Venezuela 644 personas por motivos políticos, de las cuales 564 son hombres y 80 mujeres.

En tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aplazó el segundo debate del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, iniciativa que busca beneficiar a procesados y condenados desde 1999.

El oficialismo sostiene que en el país no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos.

“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Entre las exigencias planteadas por la organización destacan la remoción inmediata de Saab del Ministerio Público y la renovación del Consejo Nacional Electoral.

También se solicitó la derogación de leyes que, según HRW, han servido para violar sistemáticamente los derechos humanos y restringir la participación política en Venezuela.