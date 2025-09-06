Tarek William Saab amenaza con detener a González Urrutia si regresa a Venezuela

Tarek William Saab, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, advirtió en el programa A pulso de VTV que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afrontará una orden de aprehensión en caso de regresar al país.

González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, es reconocido como el presidente electo de Venezuela entre otros países Estados Unidos y Panamá.

En las elecciones del 28 de julio de 2024 González Urrutia ganó, de acuerdo con el conteo de la oposición con un 70% de los votos.

Saab, en el programa A pulso emitido en la noche de este viernes 5 de septiembre, también acusó a Estados Unidos de “activar todos sus recursos de presión internacional” para provocar una “situación de facto” en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.

El fiscal general del régimen también señaló que González Urrutia estaría vinculado a esas supuestas “estructuras de desestabilización internacional”, cuyo fin es derrocar a Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos señaló como narcoterrorista y por el cual ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Por Maduro Estados Unidos ofrece la mayor recompensa ofrecida por un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, incluyendo los miembros de Hamás y Hezbolá.

La declaración de Saab surge mientras crecen las tensiones políticas por el despliegue de Estados Unidos al sur del Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

Además, se conocen cuatro días después que tropas estadounidenses destruyeron una lancha con 11 ocupantes y que transportaba droga valorada en más de 100 millones de dólares en el mercado de Miami, Estados Unidos.

“Con 80 años de edad, ahora dice que va a regresar a Venezuela, que según él es una promesa que hizo... bueno que regrese a ver lo que le va a ocurrir, tiene una orden de aprehensión”, dijo Saab sobre González Urrutia.

Saab detalló que González Urrutia fue un agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos y además aparece señalado en documentos desclasificados de la citada agencia.