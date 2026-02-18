Caso Prestianni-Vinícius: Todas las declaraciones y la posible sanción de la UEFA

Los play-off de la UEFA Champions League inició con una gran polémica sobre el terreno de juego. Durante el Benfica-Real Madrid, tras la anotación de la victoria de Vinícius Jr., el argentino Gianluca Prestianni habría insultado al brasileño diciéndole “mono”.

Todas las miradas y comentarios están girando en torno a este supuesto hecho que encendió todos los ánimos dentro del terreno de juego. En un principio, el jugador argentino no fue expulsado, esto luego de que las supuestas palabras de Prestianni, las dijo con la boca tapada, por lo que el VAR no pudo obtener imágenes claras de estos supuestos insultos racistas sobre el jugador merengue.

Esto no quita que la UEFA pueda actuar e investigar sobre lo sucedido. De comprobarse estos insultos, a Prestianni le pueden caer hasta 10 partidos de suspensión. De acuerdo con el estatuto del ente deportivo, en el artículo 14, “cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos 10 partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

Si en tal caso, la UEFA encuentre imágenes o pruebas suficientes para castigar la acción del argentino, Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu la próxima semana e incluso se expone a perderse toda la fase de liga de la Champions League en la siguiente temporada.

Este episodio ha echo mucho eco, que figuras deportivas y el propio Benfica salieron a dar sus respectivos comentarios. Quizás el más duro fue el de Kylian Mbappé, quien tras el encuentro salió a dar las explicaciones y dar su punto de vista de lo que sucedió en el estadio Da Luz.

“El jugador 25 le ha llamado cinco veces mono a Vini. Eso lo he visto yo. ¿Has visto su cara? ¿Disculpas? No somos tontos, hay cosas que... no digo que soy perfecto pero yo ese tipo de cosas no las dejo pasar. Este jugador es joven, cómo puedes decir estas cosas en un campo de fútbol. Ahora hay que ver lo que va a pasar”. “Nos íbamos, fue la decisión del equipo, no sé qué ha pasado y después hemos vuelto. Nos hemos concentrado en lo que hacemos pero hoy lo importante no es el partido, hay algo más importante que el partido. Este tipo de humano no es mi compañero de profesión, no debería volver a jugar la Champions”, cargó con todo el delantero del Real Madrid.

Pasadas unas horas del partido, el propio Prestianni salió a desmentir los supuestos hechos del que se le acusan. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, señaló en redes sociales.

Al parecer, Prestianni no está solo en este tema que mucha controversia ha generado. El Benfica tuvo que salir a la defensa del mediocampista y “rechazaron la campaña de difamación” sobre el argentino de apenas 20 años.

El equipo portugués mantuvo la misma postura del argentino y respondió con un comunicado a la UEFA. “El Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad , respeto e inclusión , que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo” “El Benfica reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador”, expuso el club portugués.

Estos hechos han sonado hasta las altas dirigencias del fútbol que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se manifestó en contra de estas supuestas alegaciones de Vinícius Jr. sobre los insultos racistas de Prestianni.