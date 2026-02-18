Caso Prestianni-Vinícius: Todas las declaraciones y la posible sanción de la UEFA

Esto no quita que la UEFA pueda actuar e investigar sobre lo sucedido. <b>De comprobarse estos insultos, a Prestianni le pueden caer hasta 10 partidos de suspensión</b>.De acuerdo con el estatuto del ente deportivo, en el artículo 14, 'cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos 10 partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada'.