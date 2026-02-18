¿Dónde pagan el Pase-U este 19 de febrero? Consulta los puntos de entrega

Entre los centros de pago del jueves 19 de febrero se encuentran:<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DARIÉN</b>-IPT Marco Alarcón P.-CEBG Zapallal-IPT Zapallal-CEBG Cucunatí-Escuela Afnati-Escuela Chati-Escuela Chucurti<b>AGENCIA REGIONAL DE TORTÍ</b>-CEBG Cristo Redentor-Escuela Ambroya-Escuela IPTI Chocó-Escuela Santa María-Escuela Bilingüe María Elena Díaz-Escuela Quebrada Cali-Casa Local Piriatí Emberá-Escuela San José de Loma Bonita-Escuela La Tosca-Escuela Catrígadi-Escuela Loma Bonita-Escuela Curtí-Escuela Kapandi-Escuela Diwariscua Anexa-Escuela José Soltero Angúlo-CEBG 10 de noviembre-Escuela El Hato-Escuela Río Hondo-Escuela Río PlatanaresPara conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<b> </b><u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>