¿Dónde pagan el Pase-U este 19 de febrero? Consulta los puntos de entrega

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa con la entrega escalonada del tercer pago del Pase-U 2025 a nivel nacional.

La entidad informó que hasta el domingo 22 de febrero estarán realizando desembolsos en Tortí y Darién, como parte del calendario establecido para esta fase de pagos.

Con esta cuarta semana de distribución, el IFARHU avanza de manera organizada tras haber efectuado entregas en provincias y comarcas como Los Santos, la comarca Emberá, Colón, Veraguas, Soná y la comarca Guna Yala, reafirmando su compromiso de llevar este respaldo económico a estudiantes en todo el país.