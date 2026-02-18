  1. Inicio
¿Dónde pagan el Pase-U este 19 de febrero? Consulta los puntos de entrega

Tercer pago del PASE-U llega a Tortí y Darién esta semana
Tercer pago del PASE-U llega a Tortí y Darién esta semana Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/02/2026 16:19
La cuarta semana de pagos del PASE-U avanza en Tortí y Darién según el cronograma oficial.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa con la entrega escalonada del tercer pago del Pase-U 2025 a nivel nacional.

La entidad informó que hasta el domingo 22 de febrero estarán realizando desembolsos en Tortí y Darién, como parte del calendario establecido para esta fase de pagos.

Con esta cuarta semana de distribución, el IFARHU avanza de manera organizada tras haber efectuado entregas en provincias y comarcas como Los Santos, la comarca Emberá, Colón, Veraguas, Soná y la comarca Guna Yala, reafirmando su compromiso de llevar este respaldo económico a estudiantes en todo el país.

Centros de pagos habilitados para el jueves 19 de febrero de 2026

Entre los centros de pago del jueves 19 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DARIÉN

-IPT Marco Alarcón P.

-CEBG Zapallal

-IPT Zapallal

-CEBG Cucunatí

-Escuela Afnati

-Escuela Chati

-Escuela Chucurti

AGENCIA REGIONAL DE TORTÍ

-CEBG Cristo Redentor

-Escuela Ambroya

-Escuela IPTI Chocó

-Escuela Santa María

-Escuela Bilingüe María Elena Díaz

-Escuela Quebrada Cali

-Casa Local Piriatí Emberá

-Escuela San José de Loma Bonita

-Escuela La Tosca

-Escuela Catrígadi

-Escuela Loma Bonita

-Escuela Curtí

-Escuela Kapandi

-Escuela Diwariscua Anexa

-Escuela José Soltero Angúlo

-CEBG 10 de noviembre

-Escuela El Hato

-Escuela Río Hondo

-Escuela Río Platanares

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

