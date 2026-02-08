  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: Conozca dónde retirar cheques el lunes 9 de febrero

Pagos del Pase-U continúan del 9 al 23 de febrero
Pagos del Pase-U continúan del 9 al 23 de febrero Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/02/2026 15:36
El Ifarhu continúa pagos del Pase-U en Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del lunes 9 de febrero y hasta el viernes 23 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este lunes 9 de febrero

Entre los centros de pago del lunes 9 de febrero se encuentran:

PANAMÁ OESTE

Agencia Regional de Arraiján

-CEBG Stella Ma. Sierra

-Oficina Regional del Ifarhu - Westland Mall

-Cancha Nicolás de Bari

-PHIA

-Escuela Valle del Sol

-Escuela Guillero Andreve

-Escuela La Cascada

Agencia Regional de Coronado

-Cancha Las Lajas

-Escuela Rafael Maduro G.

-Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid

-Escuela Berta Elida Fernández

-Cancha de Buenos Aire

-CEBG Toribio Lora Puche

-CEBG Chica

-Escuela San José

-Escuela Rodeo Viejo

-CEBG Manuel Benigno Higuero

-Cancha del CEBG El Higo

-Escuela Las Uvas

-CEBG Las Margaritas

-Escuela Los Yerbos

-Escuela Chichivali

-Escuela Mata Ahogado

-Escuela La Laguna

Dirección Provincial de Panamá Oeste

-Cent. Educ. San Miguel Árcangel College

-Escuela Federico Boyd

-Escuela La Pita

-Escuela Harmodio Arias Madrid

-Escuela Ollas Arriba

-Auditoria de Capira

-CEBG Monte Oscuro

-Casa Cultural de Lídice

-Centro Medio del Cacao

-Escuela San Antonio de Padua

-Escuela Trinidad de Las Minas

-CEBG Bajo Bonito

-CEBG El Caimito

-Cent. Tele. Educación Nuevo Paraíso

-Escuela Tres Hermanas

-CEBG Nueva Arenosa

-Centro Educativo Medio Ciricito Arriba

-Escuela El Harino

-Escuela Río Indio de Los Chorros

-Escuela Río Indio Centro

-Tele. Educ. Gregorio Velásquez

-Escuela Santa Rosa #1

Dirección Comarcal de Ngäbe Buglé

-CE Alto Caballero

-CE Guayabal

-CE Cerro Mosquito

-CE Nuevo Palomar

-CE Llano Macano

-Escuela Nuevo Paraíso

-CE Cerro Maíz

-CE Cerro Vaca

-CE Cerro Puerco

-CE Cerro Hortiga

-CE Ceniza

-CE Quebrada Carrizo

CE Palma Gira

-CE Llano Ñopo

-Escuela Cerro Papayo

-CE Nueva Esperanza

-CE Sitio Prado

-Escuela Nuevo San Cristóbal

-CE Alto Higuerón

-Escuela San Cristóbal

-CE Cerro Caña

-CE Las Trancas

-CE IPT Chichica

-Escuela Alto Estrella

-Escuela Cerro Algodón

-CE Coody Steven Oser

-CE Llano Tugrí

-Escuela Cerro Flore N°2

-CE Peña Blanca

-CE Cerro Miel

Dirección provincial de Colón - Misión de difícil acceso

-CEBG Coclesito

-CEBG El Nazaret

-CEBG Nuevo San José 1

-CEBG San Juan de Turbe

-Escuela Nueva Esperanza

-CEBG Nueva Lucha Petaquilla

-Escuela Nueva Sinaí

-Escuela San Benito

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Lo Nuevo