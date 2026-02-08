Tercer pago del Pase-U 2025: Conozca dónde retirar cheques el lunes 9 de febrero

Entre los centros de pago del lunes 9 de febrero se encuentran:<b>PANAMÁ OESTE</b><b>Agencia Regional de Arraiján</b>-CEBG Stella Ma. Sierra<b>-Oficina Regional del Ifarhu - Westland Mall</b><b>-Cancha Nicolás de Bari</b><b>-PHIA</b><b>-Escuela Valle del Sol</b><b>-Escuela Guillero Andreve</b><b>-Escuela La Cascada</b><b>Agencia Regional de Coronado</b>-Cancha Las Lajas<b>-Escuela Rafael Maduro G.</b><b>-Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid</b><b>-Escuela Berta Elida Fernández</b><b>-Cancha de Buenos Aire</b><b>-CEBG Toribio Lora Puche</b><b>-CEBG Chica</b><b>-Escuela San José</b><b>-Escuela Rodeo Viejo</b><b>-CEBG Manuel Benigno Higuero</b><b>-Cancha del CEBG El Higo</b><b>-Escuela Las Uvas</b><b>-CEBG Las Margaritas</b><b>-Escuela Los Yerbos</b><b>-Escuela Chichivali</b><b>-Escuela Mata Ahogado</b><b>-Escuela La Laguna</b><b>Dirección Provincial de Panamá Oeste</b><b>-Cent. Educ. San Miguel Árcangel College</b><b>-Escuela Federico Boyd</b><b>-Escuela La Pita</b><b>-Escuela Harmodio Arias Madrid</b><b>-Escuela Ollas Arriba</b><b>-Auditoria de Capira</b><b>-CEBG Monte Oscuro</b><b>-Casa Cultural de Lídice</b><b>-Centro Medio del Cacao</b><b>-Escuela San Antonio de Padua</b><b>-Escuela Trinidad de Las Minas</b><b>-CEBG Bajo Bonito</b><b>-CEBG El Caimito</b><b>-Cent. Tele. Educación Nuevo Paraíso</b><b>-Escuela Tres Hermanas</b><b>-CEBG Nueva Arenosa </b><b>-Centro Educativo Medio Ciricito Arriba</b><b>-Escuela El Harino </b><b>-Escuela Río Indio de Los Chorros</b><b>-Escuela Río Indio Centro</b><b>-Tele. Educ. Gregorio Velásquez</b><b>-Escuela Santa Rosa #1</b><b>Dirección Comarcal de Ngäbe Buglé</b>-CE Alto Caballero-CE Guayabal-CE Cerro Mosquito-CE Nuevo Palomar-CE Llano Macano-Escuela Nuevo Paraíso-CE Cerro Maíz-CE Cerro Vaca-CE Cerro Puerco-CE Cerro Hortiga-CE Ceniza-CE Quebrada CarrizoCE Palma Gira-CE Llano Ñopo-Escuela Cerro Papayo-CE Nueva Esperanza-CE Sitio Prado-Escuela Nuevo San Cristóbal-CE Alto Higuerón-Escuela San Cristóbal-CE Cerro Caña-CE Las Trancas-CE IPT Chichica-Escuela Alto Estrella-Escuela Cerro Algodón-CE Coody Steven Oser-CE Llano Tugrí-Escuela Cerro Flore N°2-CE Peña Blanca-CE Cerro Miel<b>Dirección provincial de Colón - Misión de difícil acceso</b>-CEBG Coclesito-CEBG El Nazaret-CEBG Nuevo San José 1-CEBG San Juan de Turbe-Escuela Nueva Esperanza-CEBG Nueva Lucha Petaquilla-Escuela Nueva Sinaí-Escuela San BenitoPara conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>