Registro Civil, fiscalización y partidos políticos: balance del Tribunal Electoral 2025

El Tribunal Electoral de Panamá (TE) publicó su más reciente Informe de Gestión y Transparencia, al cierre del segundo semestre del 2025. Dentro del documento, la institución no solo presenta cifras operativas, sino que revela los resultados de fiscalización, seguridad jurídica y la optimización de los servicios ciudadanos. Identidad y servicios La Dirección Nacional del Registro Civil procesó 410,716 trámites solo en este semestre, destacando la inscripción de 32,377 nacimientos y 12,273 defunciones. Por su parte, la Dirección Nacional de Cedulación continuó su labor de documentación, optimizando la entrega de carnés de identidad y residentes permanentes. La integración de herramientas digitales permitió que los ciudadanos consultaran el estatus de sus trámites en tiempo real, reduciendo la presencia física en oficinas y agilizando la renovación de documentos esenciales para el ejercicio de derechos civiles y comerciales.

Partidos políticos

Uno de los puntos más críticos del informe es el trabajo realizado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, que realizó 196 verificaciones de documentos sustentadores de gastos de partidos políticos. La supervisión no se limitó a los gastos operativos; se puso un énfasis especial en el uso de los fondos destinados a capacitación y promoción de la mujer, la juventud y las personas con discapacidad. Este control se complementa con la labor de la Dirección Nacional de Organización Electoral, encargada de la estructura de los colectivos políticos. Durante este periodo, se gestionaron más de 8,000 renuncias a partidos y se supervisó la inscripción de nuevos militantes, una actividad que ahora cuenta con el respaldo de la plataforma “Tribunal Contigo”. “La digitalización ha permitido que la afiliación partidaria sea un proceso más transparente y menos propenso a irregularidades, fortaleciendo la legitimidad de las agrupaciones políticas”, destacó la entidad.

Auditoría

La Dirección de Auditoría Interna jugó un papel fundamental al incrementar sus intervenciones, realizando 72 auditorías financieras y operativas. Para el TE, este aumento en la vigilancia asegura que cada balboa del presupuesto institucional sea utilizado bajo principios de economía y transparencia. Asimismo, dijo, esta dirección supervisó los arqueos de caja y la gestión de activos fijos, garantizando que los recursos del Estado se manejen con pulcritud. En el plano legal, la Dirección de Asesoría Legal brindó el soporte necesario para que todas las actuaciones del Tribunal estuvieran alineadas con la Constitución y la Ley.

Presupuesto