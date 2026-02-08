Registro Civil, fiscalización y partidos políticos: balance del Tribunal Electoral 2025

El Tribunal Electoral de Panamá (TE) publicó su más reciente Informe de Gestión y Transparencia, al cierre del segundo semestre del 2025. Dentro del documento, la institución no solo presenta cifras operativas, sino que revela los resultados de fiscalización, seguridad jurídica y la optimización de los servicios ciudadanos. <b>Identidad y servicios</b>La Dirección Nacional del Registro Civil procesó 410,716 trámites solo en este semestre, destacando la inscripción de 32,377 nacimientos y 12,273 defunciones. Por su parte, la Dirección Nacional de Cedulación continuó su labor de documentación, optimizando la entrega de carnés de identidad y residentes permanentes. La integración de herramientas digitales permitió que los ciudadanos consultaran el estatus de sus trámites en tiempo real, reduciendo la presencia física en oficinas y agilizando la renovación de documentos esenciales para el ejercicio de derechos civiles y comerciales.