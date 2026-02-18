  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Semana Santa 2026: estas son las fechas clave en Panamá

Inicia la cuenta regresiva para la Semana Santa 2026 en el país
Inicia la cuenta regresiva para la Semana Santa 2026 en el país József Kincse / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/02/2026 16:20
Panamá se prepara para una de las celebraciones religiosas más importantes del año.

Tras culminar las celebraciones del Carnaval 2026, el pueblo panameño se prepara para una de las festividades religiosas más significativas del calendario cristiano: la Semana Santa, que este año se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y representa un tiempo de reflexión, recogimiento y tradiciones religiosas en todo el país.

Durante estos días, miles de panameños participan en procesiones, misas y actividades litúrgicas en distintos puntos del país.

Fechas claves de la Semana Santa 2026

Domingo 29 de marzo: Domingo de Ramos

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril: Sábado Santo

Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección

En cuanto a los días libres, el Viernes Santo (3 de abril) es considerado día de descanso obligatorio en Panamá, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), los trabajadores que laboren en esta fecha deberán recibir un recargo del 150% sobre su salario ordinario, al tratarse de un día de fiesta o duelo nacional.

Asimismo, la normativa laboral establece que todo trabajador que preste servicios durante un día feriado tiene derecho a un día de descanso compensatorio, garantizando así el cumplimiento de sus derechos laborales.

VIDEOS
Lo Nuevo