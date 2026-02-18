Semana Santa 2026: estas son las fechas clave en Panamá

Tras culminar las celebraciones del Carnaval 2026, el pueblo panameño se prepara para una de las festividades religiosas más significativas del calendario cristiano: la Semana Santa, que este año se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y representa un tiempo de reflexión, recogimiento y tradiciones religiosas en todo el país.

Durante estos días, miles de panameños participan en procesiones, misas y actividades litúrgicas en distintos puntos del país.