Fiestas patrias 2025: ¿Cómo se pagarán los días feriados de según el ‘Código de Trabajo’?

Conozca cómo se pagarán los días feriados de noviembre, según lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/10/2025 11:39
Los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre tendrán un recargo especial sobre el salario ordinario para quienes laboren, según lo establece el ‘Código de Trabajo’.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó las disposiciones salariales para los trabajadores del sector privado durante las fiestas patrias 2025, que se celebran en distintas provincias del país en noviembre.

Según el artículo No. 49 del Código de Trabajo, los empleados que laboren durante estas fechas recibirán un recargo del 150% sobre su salario ordinario, ya que son considerados días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional.

Además, la normativa establece que los trabajadores que presten servicios en días feriados tendrán derecho a un día de descanso compensatorio durante la misma semana, garantizando así que los trabajadores puedan recuperar su tiempo de descanso.

Desglose de los días feriados de noviembre

Según la ley, los días feriados oficiales en noviembre son el 3, 5, 10 y 28, aunque no todas las fechas de celebración patriótica son reconocidas como feriados por la legislación. Las fechas importantes y celebraciones patrióticas oficiales son:

-Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

-Miércoles 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

-Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos

-Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

