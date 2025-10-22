Fiestas patrias 2025: ¿Cómo se pagarán los días feriados de según el ‘Código de Trabajo’?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó las disposiciones salariales para los trabajadores del sector privado durante las fiestas patrias 2025, que se celebran en distintas provincias del país en noviembre.

Según el artículo No. 49 del Código de Trabajo, los empleados que laboren durante estas fechas recibirán un recargo del 150% sobre su salario ordinario, ya que son considerados días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional.

Además, la normativa establece que los trabajadores que presten servicios en días feriados tendrán derecho a un día de descanso compensatorio durante la misma semana, garantizando así que los trabajadores puedan recuperar su tiempo de descanso.