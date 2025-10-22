Fiestas patrias 2025: ¿Cómo se pagarán los días feriados de según el ‘Código de Trabajo’?

Según la ley, <b>los días feriados oficiales en noviembre son el 3, 5, 10 y 28</b>, aunque no todas las fechas de celebración patriótica son reconocidas como feriados por la legislación. Las <b>fechas importantes y celebraciones patrióticas oficiales</b> son:<b>-Lunes 3 de noviembre:</b> Separación de Panamá de Colombia<b>-Miércoles 5 de noviembre:</b> Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia<b>-Lunes 10 de noviembre:</b> Grito de Independencia de La Villa de Los Santos<b>-Viernes 28 de noviembre:</b> Independencia de Panamá de España