Fiestas Patrias Panamá 2025: ¿Cuándo son los feriados de noviembre?

Las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">Fiestas Patrias</a> en Panamá</b> son conmemoraciones históricas especiales en las que los panameños rinden honor a la patria. Según el calendario oficial de feriados, en noviembre se registran <b>cinco días libres</b> destinados a celebrar importantes hechos históricos.Los <b><a href="/tag/-/meta/feriados">feriados</a></b> y celebraciones de noviembre son:<b>-3 de noviembre:</b> Separación de Panamá de Colombia<b>-4 de noviembre:</b> Día de los Símbolos Patrios<b>-5 de noviembre:</b> Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)<b>-10 de noviembre:</b> Grito de Independencia de la Villa de Los Santos<b>-28 de noviembre:</b> Independencia de Panamá de España