Fiestas Patrias Panamá 2025: ¿Cuándo son los feriados de noviembre?

Las Fiestas Patrias en Panamá son conmemoraciones históricas especiales en las que los panameños rinden honor a la patria. Según el calendario oficial de feriados, en noviembre se registran cinco días libres destinados a celebrar importantes hechos históricos.

Los feriados y celebraciones de noviembre son:

-3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

-4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

-5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

-10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-28 de noviembre: Independencia de Panamá de España