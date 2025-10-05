  1. Inicio
PANAMÁ

Fiestas Patrias Panamá 2025: ¿Cuándo son los feriados de noviembre?

Noviembre se caracteriza por ser uno de los meses con más días libres en Panamá.
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/10/2025 10:02
Noviembre es uno de los meses con más días libres en Panamá, ofreciendo múltiples oportunidades para descansar y celebrar.

Las Fiestas Patrias en Panamá son conmemoraciones históricas especiales en las que los panameños rinden honor a la patria. Según el calendario oficial de feriados, en noviembre se registran cinco días libres destinados a celebrar importantes hechos históricos.

Los feriados y celebraciones de noviembre son:

-3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

-4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

-5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

-10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre marca los últimos días de las ferias del año

El mes de diciembre trae consigo varios días libres para que los panameños disfruten de descanso y celebren conmemoraciones importantes.

Según el calendario oficial, los feriados de diciembre son:

-8 de diciembre: Día de las Madres

-20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

-25 de diciembre: Navidad

Estos días permiten a la población participar en las celebraciones tradicionales y aprovechar momentos de descanso junto a familiares y amigos.

