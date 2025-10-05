Panamá brilla en México: selección juvenil de taekwondo gana seis medallas internacionales

La delegación panameña de taekwondo regresó al país con un total de seis medallas conquistadas en el Internacional de Taekwondo Poomsae y Kyorugi, celebrado en México y concluido el 5 de octubre.

El resultado refuerza el buen momento de esta disciplina en Panamá y ratifica el potencial de la nueva generación de atletas.

El equipo juvenil, integrado por seis competidores de kyorugi (combate), todos de cinturón negro, se consolidó oficialmente como la Selección Nacional de Combate Juvenil 2025, en preparación para compromisos clave como los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe (Jedecac) y los Juegos Suramericanos Juveniles, que tendrán como sede a Panamá.

Bajo la dirección técnica del entrenador Alfredo Martín Peterson, los atletas alcanzaron el siguiente cuadro de medallas:

Javier Deserega – Plata, 59 kg Masculino, Cinturón Negro.

Sebastián Lasso – Plata, 63 kg Masculino, Cinturón Negro.

Natalia Pérez – Bronce, 44 kg Femenino, Cinturón Negro.

Linda Morris – Bronce, 49 kg Femenino, Cinturón Negro.

Amira Gira – Bronce, 63 kg Femenino, Cinturón Negro.

Megan Pitty – Plata en modalidad de poomsae (formas), como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos.

También formó parte de la delegación Jaret Montañez (74 kg, Masculino), quien sumó experiencia internacional en la cita mexicana.

El presidente de la Federación de Taekwondo de Panamá, Boris Álvarez, expresó su satisfacción por el desempeño de los atletas, resaltando el esfuerzo sostenido que se viene realizando con el respaldo de Pandeportes.

“El trabajo que hemos venido realizando está dando frutos. Cada medalla, cada triunfo y cada participación nos hace sentir bien, pues vamos por el camino correcto para nuestra meta final: los Juegos Olímpicos”, aseguró Álvarez.

El dirigente destacó además que este grupo de jóvenes talentos fue rigurosamente seleccionado gracias a sus actuaciones nacionales e internacionales, lo que les permite proyectarse como la base del taekwondo panameño en los próximos ciclos deportivos.