Panamá brilla en México: selección juvenil de taekwondo gana seis medallas internacionales

La delegación panameña de <b><a href="/tag/-/meta/taekwondo">taekwondo </a></b>regresó al país con un total de <b>seis medallas</b> conquistadas en el <b>Internacional de Taekwondo Poomsae y Kyorugi</b>, celebrado en México y concluido el 5 de octubre. El resultado refuerza el buen momento de esta disciplina en Panamá y ratifica el potencial de la nueva generación de atletas.El equipo juvenil, integrado por seis competidores de <b>kyorugi (combate)</b>, todos de cinturón negro, se consolidó oficialmente como la <b>Selección Nacional de Combate Juvenil 2025</b>, en preparación para compromisos clave como los <b>Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe (Jedecac)</b> y los <b>Juegos Suramericanos Juveniles</b>, que tendrán como sede a Panamá.Bajo la dirección técnica del entrenador <b>Alfredo Martín Peterson</b>, los atletas alcanzaron el siguiente cuadro de medallas:<b>Javier Deserega</b> – Plata, 59 kg Masculino, Cinturón Negro.<b>Sebastián Lasso</b> – Plata, 63 kg Masculino, Cinturón Negro.<b>Natalia Pérez</b> – Bronce, 44 kg Femenino, Cinturón Negro.<b>Linda Morris</b> – Bronce, 49 kg Femenino, Cinturón Negro.<b>Amira Gira</b> – Bronce, 63 kg Femenino, Cinturón Negro.<b>Megan Pitty</b> – Plata en modalidad de <b>poomsae (formas)</b>, como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos.También formó parte de la delegación <b>Jaret Montañez</b> (74 kg, Masculino), quien sumó experiencia internacional en la cita mexicana.El presidente de la <b>Federación de Taekwondo de Panamá</b>, <b>Boris Álvarez</b>, expresó su satisfacción por el desempeño de los atletas, resaltando el esfuerzo sostenido que se viene realizando con el respaldo de <b>Pandeportes</b>.<i>'El trabajo que hemos venido realizando está dando frutos. Cada medalla, cada triunfo y cada participación nos hace sentir bien, pues vamos por el camino correcto para nuestra meta final: los Juegos Olímpicos</i>', aseguró Álvarez.El dirigente destacó además que este grupo de jóvenes talentos fue <b>rigurosamente seleccionado</b> gracias a sus actuaciones nacionales e internacionales, lo que les permite proyectarse como la base del taekwondo panameño en los próximos ciclos deportivos.