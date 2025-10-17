¡Atención jugadores! Lotería Nacional anuncia cambios en los sorteos por Fiestas Patrias

La Lotería Nacional de Panamá informó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que para el mes de noviembre se realizarán ajustes en las fechas de los sorteos, debido a la celebración de las fiestas patrias.

Según el anuncio oficial, el Sorteo Dominical regular se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, mientras que el sorteo Miercolito, originalmente programado para el 5 de noviembre, se realizará el jueves 6 de noviembre.

Asimismo, la entidad confirmó que el Sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se efectuará el viernes 21 de noviembre de 2025.