¡Atención jugadores! Lotería Nacional anuncia cambios en los sorteos por Fiestas Patrias

La Lotería Nacional de Panamá anuncia cambios en los sorteos de noviembre.
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2025 08:39
La Lotería Nacional de Panamá informa los cambios que se realizarán en los sorteos en el mes de noviembre por Fiestas Patrias.

La Lotería Nacional de Panamá informó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que para el mes de noviembre se realizarán ajustes en las fechas de los sorteos, debido a la celebración de las fiestas patrias.

Según el anuncio oficial, el Sorteo Dominical regular se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, mientras que el sorteo Miercolito, originalmente programado para el 5 de noviembre, se realizará el jueves 6 de noviembre.

Asimismo, la entidad confirmó que el Sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se efectuará el viernes 21 de noviembre de 2025.

Días feriados del mes de noviembre

Los feriados y celebraciones de noviembre son:

-3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

-4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

-5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

-10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

-28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

