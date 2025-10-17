¡Atención jugadores! Lotería Nacional anuncia cambios en los sorteos por Fiestas Patrias

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Panamá</a></b> informó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que para el mes de noviembre se realizarán ajustes en las fechas de los sorteos, debido a la celebración de las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">fiestas patrias</a></b>.Según el anuncio oficial, el <b>Sorteo Dominical regular se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre</b>, mientras que el sorteo Miercolito, originalmente programado para el 5 de noviembre, se realizará el <b>jueves 6 de noviembre.</b>Asimismo, la entidad confirmó que el Sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se efectuará el viernes 21 de noviembre de 2025.