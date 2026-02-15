¿Cuánto se paga el martes de Carnaval? Esto dice Mitradel

El Artículo 46 del Código de Trabajo establece los días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional en Panamá, incluyendo Año Nuevo, Día de los Mártires, Martes de Carnaval, Viernes Santo, Día del Trabajador, varias fechas patrias en noviembre, Día de las Madres y Navidad, entre otros.El calendario nacional de 2026 inicia el año con el 1 de enero y continúa con celebraciones importantes como el Martes de Carnaval (17 de febrero) y el Viernes Santo (3 de abril). Noviembre concentra las principales fechas patrias, mientras que diciembre cierra el año con feriados religiosos y de recuerdo histórico.