Calle Arriba y Calle Abajo encendieron el Parque Porras en el paseo nocturno del sábado

El sábado nocturno del Carnaval de Las Tablas 2026 dejó claro por qué esta celebración es considerada una de las más impactantes del país.

Las tunas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas protagonizaron una noche cargada de fantasía, tradición y despliegue artístico en la avenida Pablo Arosemena.

El emblemático Parque Porras fue testigo una vez más del poder de Calle Arriba y Punta Fogón.

Calle Arriba llevó la magia de Nunca Jamás

Calle Arriba apostó por una alegoría inspirada en el País de Nunca Jamás, donde Peter Pan, Campanita y los Niños Perdidos cobraron vida sobre un imponente carro alegórico lleno de luces y detalles.

La aparición de S.R.M. Ana Isabel Carrizo Castillo, soberana #71, marcó uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Su vestuario, cargado de pedrería y estructuras luminosas, reforzó el concepto de fantasía eterna y triunfo, en una producción que combinó narrativa, efectos especiales y coreografía.