Nacional

Calle Arriba y Calle Abajo encendieron el Parque Porras en el paseo nocturno del sábado

El paseo nocturno del sábado reafirmó la esencia del carnaval tableño: creatividad, rivalidad histórica y producciones de alto nivel que año tras año sorprenden al público.
Por
Laura Chang
  • 15/02/2026 11:15
El emblemático Parque Porras fue testigo una vez más del poder de Calle Arriba y Punta Fogón.

El sábado nocturno del Carnaval de Las Tablas 2026 dejó claro por qué esta celebración es considerada una de las más impactantes del país.

Las tunas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas protagonizaron una noche cargada de fantasía, tradición y despliegue artístico en la avenida Pablo Arosemena.

Calle Arriba llevó la magia de Nunca Jamás

Calle Arriba apostó por una alegoría inspirada en el País de Nunca Jamás, donde Peter Pan, Campanita y los Niños Perdidos cobraron vida sobre un imponente carro alegórico lleno de luces y detalles.

La aparición de S.R.M. Ana Isabel Carrizo Castillo, soberana #71, marcó uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Su vestuario, cargado de pedrería y estructuras luminosas, reforzó el concepto de fantasía eterna y triunfo, en una producción que combinó narrativa, efectos especiales y coreografía.

Calle Abajo presentó “El Romance del Sol y la Luna”

Por su parte, Calle Abajo cautivó con la alegoría “El Romance entre el Sol y la Luna”, inspirada en una antigua leyenda gitana que narra el amor imposible entre ambos astros, condenados a vivir separados por el día y la noche.

La Dinástica Reina Platino, S.M. Astrid Carolina Sánchez Brandao representó la aurora y el crepúsculo en una salida que integró iluminación, robótica y efectos especiales. La propuesta destacó por su simbolismo, referencias culturales y un elaborado trabajo artístico en carro alegórico y vestuarios.

Tradición y espectáculo en su máximo nivel

El paseo nocturno del sábado reafirmó la esencia del carnaval tableño: creatividad, rivalidad histórica y producciones de alto nivel que año tras año sorprenden al público.

Con conceptos que van desde la fantasía infantil hasta leyendas cargadas de romanticismo y tradición oral, Calle Arriba y Calle Abajo demostraron que el Carnaval de Las Tablas 2026 sigue siendo un escenario donde el arte, la cultura y la pasión por la tuna se viven intensamente.

