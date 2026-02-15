Fallece Melitón Sánchez, histórico dirigente del olimpismo panameño

El deporte panameño está de luto tras el fallecimiento de Melitón Sánchez, miembro del Comité Olímpico Internacional y figura histórica del movimiento olímpico nacional, a los 91 años.

El Comité Olímpico de Panamá informó la noticia mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos, destacando la “invaluable contribución al movimiento olímpico de Panamá y al deporte internacional”.

Sánchez fue considerado uno de los principales promotores del desarrollo deportivo del país y un defensor del olimpismo en la región. Durante su carrera practicó béisbol y softbol, experiencia que marcó su visión sobre el valor social del deporte. Desde allí entendió su impacto en la formación de jóvenes.

Durante décadas participó en la gestión y organización deportiva, impulsando la presencia panameña en escenarios internacionales y fortaleciendo la institucionalidad deportiva, ya que fue tesorero y posteriormente presidente del Comité Olímpico de Panamá, cargo que ejerció durante más de dos décadas, entre 1982 y 2007.

Con su partida, Panamá pierde a uno de sus más influyentes dirigentes deportivos, cuyo trabajo dejó huella tanto en el ámbito nacional como en la estructura olímpica mundial.