¡Tenga cuidado! Alimentos en mal estado son decomisados en operativos sanitarios del carnaval 2026

En medio de los culecos y la masiva asistencia a los carnavales 2026 en la ciudad de Panamá, las autoridades de Salud mantienen operativos estrictos para garantizar la seguridad de los asistentes.

El licenciado Jaime Vélez, supervisor regional encargado de Saneamiento Ambiental, detalló las irregularidades detectadas durante las inspecciones.

Revisan cisternas y niveles de cloro

Vélez explicó que durante las inspecciones se está verificando que las cisternas utilizadas en los culecos cumplan con las normas sanitarias, especialmente que:

- No presenten trazas de hidrocarburos en el agua.

- Mantengan niveles adecuados de cloro, para evitar irritaciones en la piel y los ojos.

- Estén debidamente higienizadas.

De hecho, confirmó que un cisterna fue rechazado recientemente tras detectarse contaminación con hidrocarburos.

Al día siguiente, el vehículo fue reemplazado por uno nuevo que sí cumplía con las condiciones exigidas.

Control en la manipulación de alimentos

Las inspecciones también incluyen la verificación de que el personal en los puestos de comida cumpla con la vestimenta adecuada: delantal, zapatos cerrados y sin prendas que puedan contaminar los alimentos.

Durante los operativos, se detectaron varias irregularidades que terminaron en decomisos:

- Un queso en mal estado, sin refrigeración adecuada y con evidente deterioro.

- Tres moldes de pan vencidos.

- Carne del día anterior, que no cumplía con las condiciones de conservación.

- Salchichas con mal olor, lo que evidenciaba descomposición.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán durante todas las festividades para garantizar que tanto los culecos como los puestos de venta de alimentos operen bajo las normas sanitarias.