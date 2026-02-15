Mitchell Doens: ‘Si hay gente que ha cometido delito, que los enfrente’

Haciendo un debate interno. Discutir la crisis descarnadamente y sacar conclusiones para actuar. Definir si vamos a ser un colectivo que, cuando llega al poder, se olvida de sus principios o, por el contrario, los reafirma. Es fundamental volver a la democracia interna del partido (...) que todos los cargos sean de elección por primarias y no escogidos por designación o por compromisos políticos. Reorganizar los frentes con conexión real con la gente: trabajadores, maestros, empresarios y sindicatos.