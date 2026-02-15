Mitchell Doens: ‘Si hay gente que ha cometido delito, que los enfrente’

Tras la catástrofe electoral del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en los comicios de 2024, el partido busca “renovarse”, aunque sin claridad sobre cómo va a salir de la crisis política y de legitimi-dad ante la sociedad con las mismas figuras cuestionadas. Para el veterano político y exsecretario ge-neral del colectivo, Mitchell Doens, los dirigentes de su partido deben enfrentar la justicia en medio de decenas de procesos por distintos delitos, pero advierte que, al mismo tiempo, se estaría ante “inje-rencias” del Ejecutivo en el engranaje judicial frente a opositores del Gobierno, con la participación del Ministerio Público y la Contraloría. Advierte de los peligros de ceder a las pretensiones de Trump sobre Panamá y alerta sobre intentos de Washington por influir en la elección del administrador del Canal en su guerra con China. “Desde un principio este gobierno se entregó, de manera genuflexa y entreguista”, sostuvo en el Polígrafo de La Estrella de Panamá.

Varias figuras del PRD están siendo investigadas por distintos delitos, incluyendo al exvicepresidente José Gabriel Carrizo. ¿Cómo terminó su partido con importantes dirigentes procesados judicialmente?

Todas estas personas, desde antes de que se dieran esas aprehensiones, estaban esperando y colaborando con la justicia. Ellos verán cómo solucionan su problema judicial. Pero para mí lo más importante es que, además de la judicialización, hay un contenido político que forma parte de este gobierno perseguidor (...) que quiere acabar con todos sus adversarios a costa de romper con la institucionalidad, porque para eso está utilizando la Contraloría; es allí donde inician todas las acciones contra estas figuras. En la Procuraduría (de la Nación) se monta el show y, antes de que llegue la Procuraduría a un lugar a detener a alguien, ya los medios de comunicación están avisados. Se concentran en el PRD, pero figuras que en el gobierno de (Ricardo) Martinelli fueron procesadas y con condenas en firme, hemos visto cómo han ido saliendo paulatinamente de sus condenas, les han reducido penas y sencillamente están en la calle o colaborando con el gobierno. Es un eje que se encuentra en el Ministerio Público y el Ejecutivo, encabezado por el presidente Mulino.

¿Usted habla de la Contraloría; según usted, cuál es el rol que estaría jugando?

Un rol nefasto para la institucionalidad. El presidente acusa a Juan Carlos Varela de utilizar el Ministerio Público para perseguir, cuestionando la institucionalidad judicial del país. Pues en su administración se ha sumado la Contraloría. Aparte de eso, ha nombrado figuras en la Corte Suprema de Justicia que formaron parte de su entorno de defensa cuando estuvo involucrado en el caso Finmecánica, colocando fichas clave a nivel local con jueces. Hay un peligro de que esos jueces, en quienes confío tienen el interés de participar en la comunidad para impartir justicia, se conviertan en figuras como en la época de la oligarquía antes de 1968 y de los juzgados de corregimiento, dedicados a perseguir a las personas del movimiento popular y a los partidos opositores.

Describe un escenario complejo, pero, salvo los trabajadores, maestros y ambientalistas, nadie más habla de uso político de la justicia. En su partido son contados los que hablan de eso. ¿Por qué?

En el PRD hay gente que tiene miedo, que no quiere hablar de estas cosas. Cuando uno habla de estas cosas, de pronto se generan enconos en las propias filas del partido porque no quieren que se haga una ola. Esto me recuerda a un expresidente de la República cuando nosotros estábamos enfrentados a Martinelli y nos pedía que bajáramos la guardia porque después Martinelli la iba a coger con él. Si pensamos en lo que nos va a pasar a nosotros por hacer política, mejor no se meta en esto y quédese en su casa. La lucha política es permanente y descarnada; además, con este gobierno es peor, al ser despiadado con sus adversarios (...) Si hay gente que ha cometido delito, que lo enfrente, pero lo que no puede convertirse es a las instituciones del país en instrumentos de persecución para destruir a alguien, porque yo creo que eso sí no debemos permitirlo.

Todos los políticos, cuando enfrentan la justicia, usan de excusa la “persecución”. Si hay denuncias, deben investigarse...

En el momento en que usted es político y le impulsan un proceso por algo, alguno puede decir que es una persecución política. Pero claro que debe investigarse, sin injerencias.

¿En un país como Panamá cómo se supone que la ciudadanía puede diferenciar entre una investigación llevada con rigor y otra supuestamente motivada por política?

Es muy difícil separarlo cuando se trata de un político, pero lo que nosotros decimos es que, si hay un señalamiento, que la justicia actúe como lo establece la ley y que el que está involucrado acepte su realidad y la enfrente. Pero lo que sí no puede ser es que exista una intención política en el gobierno de destruir a quienes se le oponen. Yo creo que sí se puede hacer una disección. Si tienes un problema, enfréntalo en la justicia. Busca tus abogados y enfréntalo. Pero si lo quieres convertir en un problema político para perseguir a un partido o a figuras, entonces lo que se está buscando es una confrontación en la sociedad.

Con todos estos dirigentes del PRD procesados, ¿qué responsabilidad política considera usted que tiene su partido?

La responsabilidad la tienen los dirigentes; el partido es una entelequia. Un partido tiene carne y hueso: sus dirigentes. Esos dirigentes tienen que salir a aclarar las cosas y defenderse.

La nueva dirigencia electa del PRD habla de renovación y de reconectar con la sociedad. ¿Concretamente qué es eso?

Primero, reconocer la realidad que vivimos: un país con grandes problemas de corrupción, desempleo y alto costo de la vida, temas no resueltos por el gobierno. Hablan de que resolvieron el problema de la Caja de Seguro Social y eso es un cuento; quienes están sosteniendo la institución son las cuotas aportadas por los panameños. Todo lo demás sigue igual: malos servicios y falta de medicinas. Mulino dice que su gobierno es por y para la empresa privada. Pero la gran mayoría de la empresa privada cuestiona este gobierno. El gobierno está con un pequeño clan, una mezcolanza de algunas unidades de la Cámara de Comercio, la APEDE y los amiguitos del presidente. Y ni hablar del entreguismo ante Donald Trump. Frente a eso, la tarea fundamental es hacerle oposición a esta realidad que estamos viviendo.

Más allá de ese diagnóstico, el PRD aparece como más de lo mismo...

Como dijo Balbina Herrera, hay que reconocer que nos equivocamos, unos por omisión y otros por acción; perdimos el contacto con las bases del partido. Con (el expresidente) Cortizo, el PRD no gobernó; él ganó y nunca más fue al partido. El problema es que mucha gente se acomodó a eso y, por subsistir, no hizo problema de ello. El partido recibió todo el plomo contra el gobierno y no gobernó.

¿Cómo van a hacer la “renovación” con el poder de los diputados y que el partido está dominado por una lógica electorera?

Haciendo un debate interno. Discutir la crisis descarnadamente y sacar conclusiones para actuar. Definir si vamos a ser un colectivo que, cuando llega al poder, se olvida de sus principios o, por el contrario, los reafirma. Es fundamental volver a la democracia interna del partido (...) que todos los cargos sean de elección por primarias y no escogidos por designación o por compromisos políticos. Reorganizar los frentes con conexión real con la gente: trabajadores, maestros, empresarios y sindicatos.

Usted fue parte del gobierno cuando en 1997 se firmó el contrato con PPC, que luego sería declarado inconstitucional por atentar contra el interés nacional. ¿Hará el mea culpa por esa firma?

El contrato de 1997 fue un acto público en el que quien mejor ofertaba la explotación de los puertos se lo ganaba. Participaron Kawasaki, Panama Ports Company (PPC) y una empresa norteamericana. La mejor oferta fue la de PPC. En ese momento, el tema de China no aparecía por ningún lado. PPC era una empresa británica que operaba desde Hong Kong. La propuesta de CK Hutchison (PPC) era que la mejor propuesta que había, ellos la doblaban. Los estadounidenses, ridículamente, ofrecieron por los puertos de Balboa, Cristóbal y el ferrocarril solo dos millones de dólares anuales (...) En los cálculos que se hicieron en ese momento, Panamá participaba con un 10% del paquete accionario y el 10% de los ingresos brutos, más otras regalías y otros ingresos. Se calculaba que iba a rendir, por lo menos anualmente, en los primeros años hasta la fecha en que se venció el contrato, más de $1,000 millones de dólares (...) Pero luego Mireya Moscoso enterró el contrato ilegalmente y exoneró a Hutchison de pagar impuestos. Luego vino Martín Torrijos y pasó una ley ratificando lo que hizo Mireya (...) y después se dio la automatización de la aprobación del contrato; allí es donde Cortizo tiene que dar la cara. Esto no es un problema ideológico; eso lo trajo el señor Trump y su embajador. Necesitamos inversiones extranjeras, sea un operador estadounidense, europeo, chino o japonés; bienvenido sea, pero sin ideologizar las cosas, porque eso atenta contra los intereses nacionales.

Trump ha amenazado con tomarse el Canal, asegura que manda en Venezuela y su petróleo, y amenaza a la región y a Europa. ¿En ese contexto cómo evalúa la política exterior de Mulino?

Blandengue, sumisa y resignada. Incluso antes de los eventos en Venezuela, ya funcionarios norteamericanos se paseaban haciendo amenazas. EE. UU. enfrenta una enorme crisis económica, social y política desde hace años, entonces busca enredar el tablero para salir de esa crisis, presionando y amenazando. Frente a eso, desde un principio este gobierno se entregó, de manera genuflexa y entreguista.

El presidente dice que no es así y que quienes dicen eso deben meterse la lengua donde no pega el sol... ¿Cómo responde a eso?

Porque es muy irrespetuoso; eso no genera ninguna simpatía. Tiene un 85% de rechazo en la mayoría de las encuestas. El presidente lo que tiene que hacer es llamar a la calma y al sosiego; él no solamente vocifera, sino que también golpea, y golpea fuerte. Pero esa misma fortaleza no la tenía con los estadounidenses. Hay información de que los barcos de EE. UU. no están pagando peaje en el Canal y que buscan influir en la elección del nuevo administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Trump ya dijo que quiere retomar el Canal.

Interferir dentro de la dinámica de la elección del administrador del Canal?

No lo descartaría ni lo dudaría (...) Es una decisión estratégica de ellos, como las pretensiones de anexarse Groenlandia y países petroleros, para controlar fundamentalmente los suministros de hidrocarburos, gas y riquezas minerales. Lo mismo buscarán hacer con la licitación de los puertos. ¿Te imaginas todo el sacrificio y la sangre que dieron los panameños para acabar con la colonia y que el gobierno permita eso? Sería un retroceso sin precedentes. Estamos ante un gobierno entreguista.