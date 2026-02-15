Río arde con el sol y la creatividad como combustibles en la fiesta callejera del carnaval

Con cuerpos semidesnudos y expuestos al azote de un sol que no dio tregua, Río de Janeiro ardió este domingo en medio de música, color y mucha imaginación en las comparsas callejeras que se tomaron la ciudad en pleno carnaval. Vaqueros son sombreros rosados, senos al aire y hasta los rumberos que ‘no alcanzaron’ a disfrazarse y llegaron a la fiesta recién salidos del baño envueltos en toallas, bailaron ritmos brasileños como el axe, el funk y la samba que la comparsa callejera Divinas Tretas interpretó junto con clásicos del rock y el pop. La creatividad y la imaginación fueron los protagonistas de esta fiesta al aire libre en el parque Aterro do Flamengo, en medio de árboles que ayudaron a los fiesteros a tomar respiros bajo su sombra y con el mar de vecino a los pies del cerro de Pão de Açúcar. Aunque la mayoría de los disfraces era una mezcla de trajes de baño con medias caladas, mucha purpurina y accesorios brillantes, se vieron disfraces elaborados, como los del grupo que escenificó a la familia Simpson o el médico que por su cuerpo y estatura escogió muy acertadamente ser gladiador.

Pero se robaron las miradas los más creativos, como los adanes tentados por la serpiente o los payasos inspirados en el pierrot francés pero también en las mujeres medievales y la magia del universo. La idea fue de João y Daniel, una pareja gay que dejó volar la imaginación en un proyecto que demoró tres meses en terminar. Cada traje era de color dorado con negro con figuras de astros y en forma de bañador masculino de los años 40. Estaba acompañado por un gorro cónico del que salía un tul negro, al estilo de las princesas medievales, y guantes de tul, también negros, cubrían sus manos. “La idea también era que tuviera mucha magia, mucho cosmos. Fue una mezcla de referentes del carnaval”, explicó João a EFE, quien destacó que Daniel, que es veterinario de profesión, tiene muchas más habilidades para el diseño que él, que es publicista.