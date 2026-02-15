Río arde con el sol y la creatividad como combustibles en la fiesta callejera del carnaval

Divinas Tretas es una comparsa callejera estática, compuesto en su mayoría por mujeres lesbianas, que defiende y promueve los derechos de la población LGTBI a través de la música, pues la consideran un vehículo para el amor y la inclusión con el poder de unir a las personas, romper barreras y abrir mentes.El bloco, como se conoce a las comparsas callejeras en Brasil, es uno de los más de 460 que están por todos los rincones de la ciudad prendiendo la fiesta en esta época del año.Las comparsas callejeras hacen de una programación de 37 días para el Carnaval de Río de Janeiro, conocido internacionalmente por los exuberantes desfiles de las escuelas de samba en el sambódromo, considerados, el mayor espectáculo al aire libre del mundo.