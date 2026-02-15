¿Lluvia en Carnavales? Esto dice el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

Con el incio de las fiestas de carnvales, muchos panameños miran al cielo con la misma duda: ¿habrá agua durante los culecos? El pronóstico oficial para el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 mantiene un panorama mixto: calor intenso, radiación elevada... y posibles lluvias.

El informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señala condiciones parcialmente nubladas en gran parte del país, pero acompañadas de lluvias significativas en algunos periodos del día, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche.

Las temperaturas seguirán altas durante los carnavales:

Sensación térmica entre 33 °C y 39 °C para provincias como: Los Santos, Veraguas y Panamá Oeste.

Mínimas entre 21 °C y 23 °C

Humedad relativa de 54 % a 65 %

Las provincias del interior y el centro del país, registrarán las sensaciones térmicas más elevadas, por lo que la hidratación será clave durante los culecos. Para Comarcas se espera aguaceros aislados y tormenta, con sensación térmica que va desde los 31° hasta los 36°C.

Alerta por radiación UV

El reporte también mantiene un aviso de vigilancia por índices UV-B elevados, lo que significa que la exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras en menos de 20 minutos en horas pico.