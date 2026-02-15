  1. Inicio
¿Lluvia en Carnavales? Esto dice el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

Las provincias del interior y el centro del país registrarán las sensaciones térmicas más elevadas.
Las provincias del interior y el centro del país registrarán las sensaciones térmicas más elevadas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 15/02/2026 14:54
Habrá condiciones parcialmente nubladas en gran parte del país, pero acompañadas de lluvias significativas en algunos periodos

Con el incio de las fiestas de carnvales, muchos panameños miran al cielo con la misma duda: ¿habrá agua durante los culecos? El pronóstico oficial para el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 mantiene un panorama mixto: calor intenso, radiación elevada... y posibles lluvias.

El informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señala condiciones parcialmente nubladas en gran parte del país, pero acompañadas de lluvias significativas en algunos periodos del día, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche.

Las temperaturas seguirán altas durante los carnavales:

Sensación térmica entre 33 °C y 39 °C para provincias como: Los Santos, Veraguas y Panamá Oeste.

Mínimas entre 21 °C y 23 °C

Humedad relativa de 54 % a 65 %

Las provincias del interior y el centro del país, registrarán las sensaciones térmicas más elevadas, por lo que la hidratación será clave durante los culecos. Para Comarcas se espera aguaceros aislados y tormenta, con sensación térmica que va desde los 31° hasta los 36°C.

Alerta por radiación UV

El reporte también mantiene un aviso de vigilancia por índices UV-B elevados, lo que significa que la exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras en menos de 20 minutos en horas pico.

