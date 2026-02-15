Ministerio de Salud usa luz ultravioleta para detectar carnet falsos en carnavales

El médico Giovany Castillo del Ministerio de Salud explicó que uno de los mecanismos clave es el uso de luz ultravioleta para verificar la autenticidad de los llamados “carnets verdes”, documento obligatorio para quienes manipulan alimentos.

Según detalló Castillo, los carnets cuentan con caracteres especiales visibles únicamente bajo luz ultravioleta, lo que permite identificar si el documento es auténtico o presenta irregularidades.

“Con esta luz ultravioleta verificamos los carnets verdes tienen carácteres que nos indican si son buenos o no. Es una herramienta que facilita el cumplimiento de los controles”, explicó.

Este método permite detectar posibles falsificaciones en sitio y garantizar que el personal cuente con certificación sanitaria vigente.

Control de temperatura en alimentos

Además de revisar la documentación, los inspectores están utilizando termómetros digitales para medir la temperatura de refrigeración y congelación de los productos.

El objetivo es confirmar que carnéts, embutidos, lácteos y otros alimentos perecederos se mantengan dentro de los rangos adecuados para evitar proliferación bacteriana.

“Con los termómetros podemos verificar si se está dando la refrigeración o congelación adecuada”, indicó el médico.

Las autoridades reiteraron que continuarán las inspecciones y que los operativos no solo buscan sancionar, sino también orientar a los comerciantes sobre buenas prácticas de manipulación.