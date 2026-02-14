Entre pólvora y tonadas: la historia detrás del Carnaval de Las Tablas

Con el paso del tiempo, la celebración ha incorporado elementos contemporáneos sin perder su esencia. La introducción de carros cisterna para los tradicionales 'culecos', la implementación de protocolos de seguridad y la profesionalización de los desfiles evidencian una adaptación a los nuevos tiempos. Sin embargo, la esencia de la rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo permanece intacta: un diálogo festivo que resuena con música, colores, sátira y orgullo. Incluso en momentos en que ambas tunas han unido fuerzas —como para recaudar fondos o mantener viva la tradición ante desafíos económicos— la competencia no desaparece, sino que se transforma en una expresión de solidaridad colectiva. En Las Tablas, el Carnaval es mucho más que una fiesta. Es un relato en movimiento, tejido con historias de rivalidad, creatividad, identidad y pertenencia. Calle Arriba y Calle Abajo no son simplemente direcciones en un mapa: son símbolos vivientes de una tradición que ha sobrevivido a cambios sociales, económicos e históricos, manteniendo su espíritu festivo y competitivo. Cada año, cuando los culecos empiezan y las tunas entonan sus tonadas, el pueblo de Las Tablas revive una historia que pertenece simultáneamente al pasado y al presente.Así, la rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo sigue siendo el corazón vibrante del Carnaval de Las Tablas, un legado cultural que continúa inspirando a generaciones de panameños.