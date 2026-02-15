Las 5 claves de Panamá y el mundo | 15 de febrero

La agenda informativa de este domingo en Panamá combina celebraciones locales, actividad económica y acontecimientos internacionales.

-El país continúa celebrando el segundo día de los carnavales, cuyas festividades se extenderán hasta el martes 17 de febrero.

-La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, destacó que los carnavales han dejado de ser exclusivamente una manifestación de alegría y tradición para consolidarse como un pilar del dinamismo económico nacional.

-El mercado bursátil panameño cerró 2025 con resultados históricos, consolidándose como un hub financiero en América Latina y el Caribe. Latinex reportó $9,615 millones negociados, según cifras del INEC.

-La Policía Nacional reportó una alta circulación de más de 80 mil vehículos hacia el interior del país, acompañada de 1,856 infracciones de tránsito durante ese período, lo que refleja el intenso movimiento generado por las festividades y los desplazamientos nacionales.

-Estados Unidos ejecutó una operación naval en aguas internacionales del Océano Índico para interceptar el buque petrolero Veronica III, señalado de integrar la denominada “flota en la sombra” dedicada al transporte de petróleo sancionado.