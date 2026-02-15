Las 5 claves de Panamá y el mundo | 15 de febrero

La agenda informativa de este domingo en Panamá combina celebraciones locales, actividad económica y acontecimientos internacionales.-El país continúa celebrando el segundo día de los <b>carnavales</b>, cuyas festividades se extenderán hasta el martes 17 de febrero. -La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (<b>APEDE</b>), Giulia De Sanctis, destacó que los carnavales han dejado de ser exclusivamente una manifestación de alegría y tradición para consolidarse como un <b>pilar del dinamismo económico nacional</b>.-<b>El mercado bursátil panameño cerró 2025 con resultados históricos,</b> consolidándose como un hub financiero en América Latina y el Caribe. Latinex reportó $9,615 millones negociados, según cifras del INEC.-<b>La Policía Nacional</b> reportó una alta circulación de más de <b>80 mil vehículos hacia el interior del país</b>, acompañada de <b>1,856 infracciones de tránsito</b> durante ese período, lo que refleja el intenso movimiento generado por las festividades y los desplazamientos nacionales.-<b>Estados Unidos</b> ejecutó una operación naval en aguas internacionales del <b>Océano Índico</b> para interceptar el buque petrolero <b>Veronica III</b>, señalado de integrar la denominada 'flota en la sombra' dedicada al transporte de petróleo sancionado.