Operativo antidrogas: incautan 1,702 paquetes y detienen a dos colombianos en Los Santos

Las autoridades no han detallado, hasta el momento, el tipo exacto de droga incautada. Tomado de redes sociales PNG
Por
Deborah Peña
  • 15/02/2026 11:52
La Procuraduría General de la Nación (PNG) informó a través de sus redes sociales, que la Fiscalía de Drogas de la provincia de Los Santos decomisó 43 bultos que contenían un total de 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita, durante una diligencia realizada en un área marítima al suroeste de Cambutal.

En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han detallado, hasta el momento, el tipo exacto de droga incautada, ya que la sustancia será sometida a los análisis periciales respectivos para su confirmación.

El Ministerio Público indicó que las acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y control que se mantienen para combatir el narcotráfico.

