Petrolero Veronica III: Autoridad Marítima de Panamá desmiente relación tras acción de Estados Unidos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este domingo, que la nave petrolera Veronica III no forma parte del Registro de Buques panameño, luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran la embarcación en el océano Índico en un operativo internacional.

En un comunicado oficial, la entidad precisó que el buque (IMO 9326055) fue cancelado de oficio desde el 11 de diciembre de 2024, por lo que actualmente no navega bajo bandera panameña ni mantiene vínculo administrativo con el país.

La aclaración surge tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la que el petrolero fue abordado después de una persecución iniciada en el mar Caribe. Washington lo vincula a la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo sancionado proveniente de Irán y Venezuela mediante cambios de bandera y mecanismos para ocultar su ruta.

La AMP reiteró que el navío no tiene vínculo vigente con el registro panameño y que su cancelación ocurrió más de un año antes del operativo, subrayando que la embarcación operaba fuera de la jurisdicción administrativa nacional al momento de su captura.