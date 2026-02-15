Petrolero Veronica III: Autoridad Marítima de Panamá desmiente relación tras acción de Estados Unidos

<a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">La Autoridad Marítima de Panamá</a> (AMP) informó este domingo, que la nave petrolera <b>Veronica III no forma parte del Registro de Buques panameño</b>, luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran la embarcación en el océano Índico en un operativo internacional.En un comunicado oficial, la entidad precisó que el buque (IMO 9326055) <b>fue cancelado de oficio</b> <b>desde el 11 de diciembre de 2024</b>, por lo que actualmente <b>no navega bajo bandera panameña ni mantiene vínculo administrativo con el país</b>.La aclaración surge tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la que el petrolero fue abordado después de una persecución iniciada en el mar Caribe. Washington lo vincula a la llamada <b>'flota en la sombra'</b>, utilizada para transportar crudo sancionado proveniente de Irán y Venezuela mediante cambios de bandera y mecanismos para ocultar su ruta.La AMP reiteró que el navío no tiene vínculo vigente con el registro panameño y que su cancelación ocurrió más de un año antes del operativo, subrayando que la embarcación operaba fuera de la jurisdicción administrativa nacional al momento de su captura.