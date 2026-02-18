Panamá reporta 104,400 movimientos migratorios durante el Carnaval de 2026

El Servicio Nacional de Migración (SNM) detalló que se registraron 104,400 movimientos migratorios en el marco de la operación Carnavales 2026, parte del operativo nacional de control y vigilancia desplegado durante esas festividades.

Según el reporte oficial del SNM, el total de movimientos comprende 46,829 entradas y 57,571 salidas del territorio panameño.

El flujo más intenso se ha registrado en los puntos de control aéreo, con 41,986 ingresos y 51,501 salidas, reflejo del dinamismo habitual de la temporada alta.

En los puestos terrestres se contabilizaron 3,063 entradas y 4,434 salidas, mientras que por vía marítima se registraron 1,780 ingresos y 1,636 salidas, consolidando así el movimiento de pasajeros en los principales accesos del país.

Fiscalización y acciones migratorias

Como parte de las labores de fiscalización, el SNM ha realizado un total de 6,084 verificaciones migratorias, detectando 321 faltas administrativas.

Entre las irregularidades más frecuentes figuran estadía vencida (153 casos), ingreso irregular (56 casos) y carné o trámite migratorio vencido (31). También se han identificado personas trabajando sin permiso, sin documentación o con antecedentes penales, entre otras situaciones contrarias a la normativa vigente.

Durante el mismo periodo se ejecutaron 321 acciones migratorias, que incluyen citaciones, remisiones, inadmisiones y otras diligencias administrativas orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria.

Provincias con mayor actividad y nacionalidades

La mayor actividad operativa se concentra en la provincia de Panamá, seguida por Herrera, Chiriquí, Los Santos, Colón y Panamá este, como parte del despliegue estratégico implementado durante el operativo.

Las nacionalidades con mayor recurrencia en las verificaciones corresponden a ciudadanos de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, según detalló el organismo.