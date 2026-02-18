Panamá reporta 104,400 movimientos migratorios durante el Carnaval de 2026

El Servicio Nacional de Migración (SNM) detalló que se registraron <b>104,400 movimientos migratorios</b> en el marco de la <i>operación Carnavales 2026</i>, parte del operativo nacional de control y vigilancia desplegado durante esas festividades. Según el <b>reporte oficial del SNM</b>, el total de movimientos comprende <b>46,829 entradas</b> y <b>57,571 salidas</b> del territorio panameño. El flujo más intenso se ha registrado en los <b>puntos de control aéreo</b>, con <b>41,986 ingresos</b> y <b>51,501 salidas</b>, reflejo del dinamismo habitual de la temporada alta. En los <b>puestos terrestres</b> se contabilizaron <b>3,063 entradas</b> y <b>4,434 salidas</b>, mientras que por <b>vía marítima</b> se registraron <b>1,780 ingresos</b> y <b>1,636 salidas</b>, consolidando así el movimiento de pasajeros en los principales accesos del país. <b>Fiscalización y acciones migratorias</b>Como parte de las labores de fiscalización, el SNM ha realizado un total de <b>6,084 verificaciones migratorias</b>, detectando <b>321 faltas administrativas</b>. Entre las irregularidades más frecuentes figuran <b>estadía vencida (153 casos)</b>, <b>ingreso irregular (56 casos)</b> y <b>carné o trámite migratorio vencido (31)</b>. También se han identificado personas trabajando sin permiso, sin documentación o con antecedentes penales, entre otras situaciones contrarias a la normativa vigente. Durante el mismo periodo se ejecutaron <b>321 acciones migratorias</b>, que incluyen <b>citaciones, remisiones, inadmisiones</b> y otras diligencias administrativas orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria. <b>Provincias con mayor actividad y nacionalidades</b>La mayor actividad operativa se concentra en la <b>provincia de Panamá</b>, seguida por <b>Herrera, Chiriquí, Los Santos, Colón y Panamá este</b>, como parte del despliegue estratégico implementado durante el operativo. Las nacionalidades con mayor recurrencia en las verificaciones corresponden a ciudadanos de <b>Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador</b>, según detalló el organismo.