Estos son los países más ricos del mundo 2026: ¿en qué posición está Panamá?

La firma internacional HelloSafe presentó, por primera vez en 2024, su Índice de Prosperidad Mundial, una clasificación que analiza a 186 países a partir de indicadores económicos, sociales y medioambientales, con el objetivo de ir más allá de métricas tradicionales como el Producto Interno Bruto (PIB) o el Producto Interno Bruto (PNB).

El estudio revela que entre los 20 países más prósperos predominan las economías europeas. Luxemburgo encabeza la lista con 86,2 puntos, seguido de Noruega (85,1) e Irlanda (84,7). Esta posición responde no solo a su fortaleza económica, sino también a altos niveles de desarrollo humano e igualdad de ingresos.

En el “top 5” global destacan además Qatar y Singapur, los únicos no europeos en ese grupo, reflejo del dinamismo de sus economías y de sus avanzadas infraestructuras.

Por su parte, Estados Unidos y Canadá ocupan los puestos 18 y 19, respectivamente, mientras que Francia cierra el top 20 con 60,4 puntos, evidenciando un alto nivel de prosperidad, aunque por debajo del norte de Europa y algunas economías asiáticas emergentes.

En el contexto regional, Chile (43,19 puntos), Uruguay (42,48) y Panamá (40,36) encabezan la clasificación latinoamericana, posicionándose como los países más prósperos de la región.

Panamá, entre los líderes de América Latina

Panamá, con 40,36 puntos, se consolida así en el tercer lugar regional, destacando por sus niveles de estabilidad y políticas que favorecen la calidad de vida, según el informe.

Detrás se ubican Costa Rica (36,39 puntos), Suriname (35,37), Guyana (34,57) y México (33,22), este último en la novena posición regional. A pesar de ser una de las mayores economías de América Latina, México se sitúa por debajo de otras naciones debido a desafíos estructurales que afectan sus indicadores de desarrollo.

La lista continúa con Perú (32,53), Jamaica (30,37), Ecuador (30,06), Brasil (29,57), Paraguay (28,79), El Salvador (27,48), Colombia (25,87), Bolivia (25,32), Venezuela (25,28), Nicaragua (24,59), Belice (24,32), Guatemala (19,84), Honduras (17,33) y Haití (16,22), este último también incluido entre los países más pobres del mundo.

África: contrastes marcados

En África, los países mejor posicionados son Mauricio (41,05), Seychelles (40,77) y Argelia (40,36), gracias a mayor estabilidad económica y mejores indicadores de desarrollo humano.

Les siguen Libia (33,84) y Egipto (33,24), así como Gabón (32,20) y Botsuana (27,35), países que han logrado sostener mejores resultados a partir de la gestión de recursos naturales.

En contraste, entre los 20 países peor clasificados predominan naciones del África subsahariana, como Mozambique (10,88), República Centroafricana, Madagascar y República Democrática del Congo. También figuran Yemen y Afganistán, afectados por conflictos prolongados e inestabilidad estructural.

El índice evidencia así las profundas brechas de desarrollo global y los retos pendientes para reducir la desigualdad entre regiones, mientras Panamá se consolida como uno de los referentes latinoamericanos en prosperidad integral.