Nicolás Maduro enfrentará cargos por vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, revela Fiscalía de Nueva York

La Fiscalía del <b>Distrito Sur de Nueva York</b> acusó a <b>Nicolás Maduro</b> de haber vendido <b>pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes de los cárteles de</b><i><b> </b></i><i>Sinaloa</i><i><b> y </b></i><i>Los Zetas, reportó EVTV Miami este 18 de febrero.</i><i>De acuerdo con el documento de la Fiscalía, esos pasaportes eran para</i> facilitar el <b>movimiento de dinero y drogas entre México y Venezuela bajo cobertura diplomática</b>.La información también fue reportada por medios, como <i>ABC de España y Reforma de México</i>, y confirmado por documentos recientes del proceso judicial estadounidense contra Maduro, que fue capturado este 3 de enero en Fuerte Tuina, por tropas elites estadounidenses. Según el escrito presentado ante la corte del Distrito Sur, la supuesta red operó durante los años en que <b>Maduro se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela</b>.Además, se le acusa de utilizar pasaportes oficiales y <b>vuelos diplomáticos para repatriar ganancias ilícitas desde México a Caracas sin ser revisados por autoridades</b> migratorias y aduaneras. El expediente también detalla una <b>alianza criminal con los cárteles de </b><i><b>Sinaloa</b></i><b> y </b><i><b>Los Zetas</b></i>, en la cual altos funcionarios venezolanos, incluido el actual ministro del Interior <b>Diosdado Cabello</b>, habrían jugado un papel clave. Según la Fiscalía, esta estructura permitía el uso de <b>aviones privados bajo inmunidad diplomática para trasladar toneladas de cocaína a cambio de sobornos millonarios</b>, lo que a su vez habría financiado y fortalecido el poder del régimen chavista, especialmente en la época de Maduro.El documento judicial sostiene que México no solo fue un territorio de paso, sino una <b>plataforma logística protegida por funcionarios corruptos</b>.