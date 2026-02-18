Nicolás Maduro enfrentará cargos por vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, revela Fiscalía de Nueva York

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Nicolás Maduro de haber vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, reportó EVTV Miami este 18 de febrero.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, esos pasaportes eran para facilitar el movimiento de dinero y drogas entre México y Venezuela bajo cobertura diplomática.

La información también fue reportada por medios, como ABC de España y Reforma de México, y confirmado por documentos recientes del proceso judicial estadounidense contra Maduro, que fue capturado este 3 de enero en Fuerte Tuina, por tropas elites estadounidenses.

Según el escrito presentado ante la corte del Distrito Sur, la supuesta red operó durante los años en que Maduro se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Además, se le acusa de utilizar pasaportes oficiales y vuelos diplomáticos para repatriar ganancias ilícitas desde México a Caracas sin ser revisados por autoridades migratorias y aduaneras.

El expediente también detalla una alianza criminal con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, en la cual altos funcionarios venezolanos, incluido el actual ministro del Interior Diosdado Cabello, habrían jugado un papel clave.

Según la Fiscalía, esta estructura permitía el uso de aviones privados bajo inmunidad diplomática para trasladar toneladas de cocaína a cambio de sobornos millonarios, lo que a su vez habría financiado y fortalecido el poder del régimen chavista, especialmente en la época de Maduro.

El documento judicial sostiene que México no solo fue un territorio de paso, sino una plataforma logística protegida por funcionarios corruptos.