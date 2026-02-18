Decomisan alimentos en mal estado en festividades de Jesús Nazareno de Atalaya

La Dirección Nacional de Control de Alimentos decomisó comida procesada y embutidos que pretendían ingresar a la tradicional romería de Atalaya, donde miles de peregrinos participan cada año en honor a Jesús Nazareno.

Incautación en punto de control

El operativo se realizó en el sector de Punta Mono, uno de los accesos hacia Atalaya, donde inspectores detectaron alimentos procedentes de actividades de Carnaval que intentaban ser trasladados al área de la fiesta religiosa.

- Entre los productos decomisados se encontraron:

- Comida ya procesada con aparentes varios días de almacenamiento.

- Chorizos transportados sin mantener la debida cadena de frío.

- Productos con temperatura inadecuada para su conservación segura.

- Riesgo para los peregrinos

Las autoridades explicaron que la medida busca proteger la salud de los asistentes a la romería, ya que el consumo de alimentos en mal estado puede provocar intoxicaciones masivas.

Según el informe preliminar, los productos presentaban signos de mala conservación, lo que obligó a su retiro inmediato. No se descarta la imposición de sanciones a los responsables por incumplir las normas sanitarias.

La romería de Atalaya es una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país, por lo que los controles sanitarios se mantienen activos en los principales puntos de acceso para garantizar la seguridad de los fieles.