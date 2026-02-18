Estados Unidos endurece la revisión de las redes sociales en la concesión de visas

De cara a la celebración del Mundial de Fútbol 2026, que también se llevará a cabo en Estados Unidos, el país norteamericano reforzará aún más los controles sobre las redes sociales de los solicitantes de visa, según informó este miércoles 18 de febrero el diario argentino Clarín.

En ese sentido, Estados Unidos exigirá a los solicitantes que informen cuáles son sus cuentas en redes sociales y que, en algunos casos, estas estén disponibles para la consulta de los funcionarios consulares.

La revisión que realizarán los agentes incluirá el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar lo que podrían considerarse “banderas rojas”, como publicaciones, “me gusta”, menciones o apariciones en redes sociales de terceros.

Entre los contenidos que podrían activar alertas para los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos figuran el apoyo a organizaciones terroristas, expresiones antisemitas o cualquier evidencia que indique que el solicitante excedió el período de estadía autorizado en Estados Unidos. También podrían motivar una revisión adicional los comentarios polémicos sacados de contexto y el activismo político considerado sensible.

No obstante, la revisión de redes sociales no es una medida nueva, ya que se implementó en 2019. En el caso de las visas de estudio e intercambio (F, M y J) y de trabajo (H-1B y H-4), se exigirá que los perfiles en redes sociales estén configurados como públicos para facilitar la labor de control de las autoridades estadounidenses al momento de decidir la aprobación o denegación de la visa.

En cuanto a las visas de turismo (B-1/B-2), los solicitantes deberán declarar sus cuentas en redes sociales, aunque no necesariamente tendrán que mantenerlas abiertas al público.