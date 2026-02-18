Procurador ordena traslado de jóvenes del Centro de Atención de Tocumen en medio de denuncias contra el Senniaf

<b>Un grupo de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condición de discapacidad y residentes</b> en el <b>Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen,</b> fueron trasladados hacia el Hogar María Auxiliadora, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, como parte de una medida de protección ordenada por el <b>procurador general de la Nación</b>, <a href="/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy">Luis Carlos Manuel Gómez Rudy.</a>La acción fue coordinada por la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la<a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia"> Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf</a>), <a href="/tag/-/meta/beatriz-carles-de-arango">Beatriz Carles de Arango</a>, con el objetivo de <b>salvaguardar la integridad, el bienestar y garantizar atención especializada a esta población </b>que creció dentro del sistema de protección estatal.El traslado tiene carácter temporal mientras se gestiona una solución permanente, especializada y multidisciplinaria acorde a sus necesidades.El Hogar María Auxiliadora se encontraba disponible debido a que durante la temporada escolar alberga a <b>23 adolescentes estudiante</b>s, por lo que las autoridades también coordinan alternativas para asegurar que, <b>una vez inicie el periodo escolar, estos jóvenes continúen recibiendo la atención en iguales condiciones</b>.Para la movilización fue necesaria la articulación con la Senniaf, entidad que mantenía bajo su responsabilidad a los jóvenes en el CAI de Tocumen.Durante la mañana del martes 17 de febrero, la ministra visitó personalmente el centro en Chitré para verificar las necesidades de los trasladados y gestionar la intervención del Ministerio de Salud, que envió de inmediato un equipo médico para evaluar a cada uno de los residentes.El Ministerio de Desarrollo Social informó que la medida forma parte de acciones interinstitucionales orientadas a garantizar condiciones dignas a personas bajo tutela del Estado, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.<b>Una investigación que continúa </b>El Senniaf se encuentra bajo el escrutinio público a raíz de la denuncia de la diputada de Vamos,<b> Alexandra Brenes</b>, ante el Ministerio Público, que expuso supuestos malos tratos, abusos físicos y sexuales y un trato negligente, además de infraestructuras indignas para atender a 35 personas que vivían en el Centro de Atención Integral de Tocumen, la semana pasada.Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la <b>Asamblea </b>aprobó citar a la ministra del <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social </a></b>para responder un cuestionario de 42 preguntas.Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas <b>irregularidades</b> han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado o <b>cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido, entre otras.</b>