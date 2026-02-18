Procurador ordena traslado de jóvenes del Centro de Atención de Tocumen en medio de denuncias contra el Senniaf

Un grupo de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condición de discapacidad y residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, fueron trasladados hacia el Hogar María Auxiliadora, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, como parte de una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy.

La acción fue coordinada por la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles de Arango, con el objetivo de salvaguardar la integridad, el bienestar y garantizar atención especializada a esta población que creció dentro del sistema de protección estatal.

El traslado tiene carácter temporal mientras se gestiona una solución permanente, especializada y multidisciplinaria acorde a sus necesidades.

El Hogar María Auxiliadora se encontraba disponible debido a que durante la temporada escolar alberga a 23 adolescentes estudiantes, por lo que las autoridades también coordinan alternativas para asegurar que, una vez inicie el periodo escolar, estos jóvenes continúen recibiendo la atención en iguales condiciones.

Para la movilización fue necesaria la articulación con la Senniaf, entidad que mantenía bajo su responsabilidad a los jóvenes en el CAI de Tocumen.

Durante la mañana del martes 17 de febrero, la ministra visitó personalmente el centro en Chitré para verificar las necesidades de los trasladados y gestionar la intervención del Ministerio de Salud, que envió de inmediato un equipo médico para evaluar a cada uno de los residentes.

El Ministerio de Desarrollo Social informó que la medida forma parte de acciones interinstitucionales orientadas a garantizar condiciones dignas a personas bajo tutela del Estado, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Una investigación que continúa

El Senniaf se encuentra bajo el escrutinio público a raíz de la denuncia de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, ante el Ministerio Público, que expuso supuestos malos tratos, abusos físicos y sexuales y un trato negligente, además de infraestructuras indignas para atender a 35 personas que vivían en el Centro de Atención Integral de Tocumen, la semana pasada.

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social para responder un cuestionario de 42 preguntas.

Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas irregularidades han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado o cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido, entre otras.