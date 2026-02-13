Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 13 de febrero de 2026

Ministra Carles visita el CAI de Tocumen | Inspección y citación:

La titular del Ministerio de Desarrollo Social y presidenta de la junta de la Senniaf, Beatriz Carles, inspeccionó el albergue de Tocumen acompañado de representantes de Unicef, mientras se prepara para enfrentar una citacion ante la Asamblea Nacional por supuestas irregularidades en la atención infantil.

Militar fallecido en operativo naval:

Un infante de Marina de 21 años murió al caer por la borda del buque USS Iwo Jima durante un operativo marítimo contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico, marcando la primera muerte registrada de Estados Unidos en este tipo de acciones.

Carta clave en tragedia familiar en Brasil:

Se dio a conocer parte de la carta que dejó el funcionario brasileño antes de cometer el crimen que sacude a Brasil, donde se refieren detalles del mensaje previo que anticipó la tragedia en la que mató a su hijo y luego se suicidó.

Declaración de Trump sobre Venezuela:

El expresidente Donald Trump afirmó que se “llevó muy bien” con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes durante su administración, en referencia al régimen de Venezuela, generando reacción en distintos sectores políticos y diplomáticos.

Aclaran estatus de sacerdote investigado:

La Arquidiócesis de Panamá aclaró el estatus del presbítero David Cosca y precisó que no está suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal ni enfrenta impedimento canónico para celebrar la Eucaristía. El sacerdote fue vinculado al homicidio ocurrido en 2018, pero en 2019 un tribunal lo sobreseyó de forma definitiva de los cargos de encubrimiento.

Caso Odebrecht avanza:

Ante la ausencia del último testigo, la jueza Baloísa Marquínez suspendió la audiencia y dio por concluida la fase de pruebas testimoniales en el proceso relacionado con el caso Odebrecht. El tribunal fijó para el 23 de febrero el inicio de los alegatos finales, etapa clave hacia la resolución de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.